Ceny bytů jsou šílené, hypotéka je sebevražda. Osudy Čechů bojujících s krizí bydlení

V délce vyřízení stavebního povolení se Česko řadí mezi rozvojové země, v roce 2019 trvalo získání všech povolení v průměru 246 dní. Jenže ani samotná rychlá výstavba není spásným řešením bytové krize. „Pokud se bavíme o nové výstavbě, je nutné při ní myslet i na středněpříjmové a nízkopříjmové skupiny – musí se nastavit udržitelné nájemné a zajistit obecní byty,“ tvrdí v poslední části rozhovoru sociologové Tomáš Hoření Samec a Petr Kubala a společně nastiňují možná řešení a scénáře, jak krizi bydlení zpomalit a řešit.

Často se argumentuje, že krize bydlení je kvůli tomu, že se málo staví a že stavební řízení je příliš složité. Předpokládám, že tak jednoduché to zase nebude.

Hoření Samec: Máte pravdu. I kdyby vypukla masivní výstavba, tak pořád zůstává otázka, kdo by byty kupoval ve velkých městech jako Praha či Brno, kde je o ně enormní zájem. Skupovali by je investoři hledající bezpečný přístav, kam zaparkovat kapitál? Pravděpodobně ano. „Obyčejní lidé“ by ale prohráli, protože by si museli pracně vyřizovat hypotéku či jiné financování, které by je znevýhodňovalo. Dostupnost bydlení se nezlepší tím, že se bude pouze a jen stavět. A to není jen můj pocit. Máme příklady ze zahraničí, například ve Španělsku (tzv. španělský paradox) docházelo k masivní výstavbě, kterou doprovázel růst cen nemovitostí – sice se zvýšila nabídka, ale s ní také cena. Pokud se bavíme o nové výstavbě, je nutné při ní myslet i na středněpříjmové a nízkopříjmové skupiny – musí se nastavit udržitelné nájemné a zajistit obecní byty.

Kolik se v Česku ročně postaví bytů

Kubala: Na druhou stranu nechceme říkat, že podporovat výstavbu nových bytů a zrychlit stavební řízení je úplný nesmysl. Jde o to, aby se to neprezentovalo jako jediné a nejdůležitější řešení nastalé situace, což se teď děje všude, kam se člověk podívá. A co znamená stavět? Znamená to soukromý development bez toho, aby by se stavěla infrastruktura? Aby součástí toho byly dostupné a sociální byty? Nebo to je výstavba městská, kde budou městské byty? A kde se bude stavět? V zemích, kde se staví rychle, jsou byty také drahé, ta krize dostupnosti v urbánních centrech je globální. Zrychlení výstavby je zkrátka jedna z dílčích možných reakcí. Navíc se jedná o povrchní řešení, které naznačuje, že pomalá výstavba je pouze drobný zádrhel v systému, který jinak funguje a je zcela v pořádku – trh rozděluje bydlení, alokuje zdroje a stačí jen oslabit stát, zrychlit byrokratické mechanismy a všechno se vyřeší. Je to jednoduchá, lehce sdělitelná myšlenka, která se dobře prezentuje v médiích, ale není přesvědčivá.

Bavme se více o financializaci bydlení, tedy že se z bydlení stává lukrativní investice spíše než domov, než pořád dokola opakovat, že bychom měli více stavět, „vrhnout na trh tisíce bytů“, čímž by se situace měla téměř zázračně vyřešit.

A kdyby se v horizontu pár let čistě hypoteticky postavily desetitisíce bytů navíc oproti běžnému průměru, opravdu by to situaci nezlepšilo?

Hoření Samec: Možná by to pomohlo současné střední třídě, ale pro lidi, kteří jsou na tom hůře s příjmy, například osaměle žijící senioři, to řešení není. Ti si byt na hypotéku už nepořídí, mohli by žít možná tak v nájmu, pokud by se jejich výše snížila, ale to opravdu jen spekulujeme.

Kubala: Pořád bychom mohli říct, že i v případě výstavby desetitisíců bytů se nemusí masivně stavět dostupné domovy, ale další a další investiční příležitosti. A to je součást problému, ne jeho řešení. Mantra „stavět, stavět, stavět“ také pomíjí aspekt, že města prostě nemohou růst donekonečna. Fyzický prostor je omezený, nemůžeme zabírat další zelené plochy. Chceme se dostat do situace, kdy uvnitř měst budeme mít prázdné investiční byty a lidé budou muset žít na periferiích, popřípadě budou vyhánění do podstandardních forem bydlení? I tento růst má své limity.

Co se podle vás musí změnit, aby se krize bydlení ustálila?

Kubala: Bytová politika a režimy bydlení jsou jako rozjetý vlak. Změnit jeho směr je složité a pomalé. Někdy se ale začít musí. To, co by situaci mohlo pomoct, je minimálně mezi těmi, kteří se trochu zabývají bydlením, poměrně známé, ale daleko hůře se to provádí: masivní rozšíření městského bytového fondu, který města nemají kvůli privatizaci v 90. letech, podpora participativního bydlení a jiných forem sdíleného bydlení, schválení zákona o sociálním bydlení, regulace krátkodobých pronájmů (typu Airbnb), asertivní vyjednávání s developery ze strany měst, omezování financializace bydlení třeba daňovou politikou, jako je progresivní zdanění nemovitostí. Pro lidi by pak nebylo nejvýhodnější volbou investovat do nemovitostí a nevyplatilo by se jim tolik držet čtyři nebo pět bytů. V českém veřejném prostoru je však složité něco takového říkat nahlas, aniž by se člověk nezdiskreditoval.

Hoření Samec: Určitě by pomohlo, kdyby ty jiné formy bydlení byly pro lidi jednoduše zaříditelné. Aby nemuseli x let vymýšlet, jakou právní formu musí zvolit a jak mají komunikovat s institucemi. A to je těžké, musí vzniknout pilotní projekty, které tu vyšlapou cestičku, a dobrá legislativa. Jenže napsat dobře zákony, aby fungovaly v praxi tak, jak mají, rozhodně není nic triviálního.

V určité nadsázce má člověk momentálně vlastně na výběr dvě možnosti – vzít si na 50 let hypotéku, protože jednogenerační úvěry jsou již nesplatitelné, nebo bydlet v nájmu, který odčerpává polovinu příjmů domácnosti. Je potřeba, aby existovaly i jiné typy bydlení a do řešení se aktivně zapojil stát a obce.

Kubala: Jak už jsem zmiňoval, cílem je rozrůznění způsobů bydlení, čímž se systém stává stabilnějším. Stát a obce v tom musí hrát důležitou roli. Nezbude nám nic jiného než opustit příběh o tom, že bydlení je striktně soukromá záležitost, kterou si každý musí vyřešit sám. Bydlení by mělo přestat být investicí a stát se znovu více prostě bydlením a domovem. Není to iPhone či rohlíky, je to základní lidská potřeba a právo.

Považujete regulaci v podobě daně z nemovitosti či zastropování nájemného za funkční nástroj, který stát a města nevyužívají dostatečně?

Kubala: Tohle je v Česku velmi ožehavé téma. Dám příklad proč: Asi před dvěma roky jsme byli na konferenci, kde byli úředníci z Berlína, Düsseldorfu, Mnichova a Vídně a prezentovali své politiky bydlení v jednotlivých městech. A všude tam zaznívalo dokola jedno slovo: regulace. Jestliže tam chce developer stavět, má k tomu jasně daná pravidla, například že 40 procent z toho bude dostupné bydlení. Na konferenci byl i zástupce z Prahy, který říkal, že kdyby něco podobného bez obalu říkal v Česku, tak ho všichni označí za komunistu a nikdo se s ním nebude bavit.