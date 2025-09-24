Magazín

Záhada somertonského muže: na jméno se čekalo 73 let. Ale co ho zabilo?

Po 73 letech dostala jedna z nejzáhadnějších kriminálních kauz světa odpověď na klíčovou otázku. Muž nalezený v roce 1948 na australské pláži Somerton už není bezejmenný - moderní analýza DNA odhalila jeho jméno. Případ opředený tajemstvím, špionážními teoriemi a záhadnou šifrou ale nekončí. Proč zemřel? Kdo ho zabil? A co znamenal útržek s perskými slovy "tamám šud" ukrytý v kapse jeho kalhot?
Posmrtná fotografie neznámého muže, nalezeného 1. prosince 1948 na pláži Somerton v Adelaide v Austrálii.
Posmrtná fotografie neznámého muže, nalezeného 1. prosince 1948 na pláži Somerton v Adelaide v Austrálii.

Tajemství somertonského muže

Ráno 1. prosince 1948 přineslo na pláži Somerton Park v australském Adelaide šokující objev. U hráze leželo tělo elegantně oblečeného muže. Na první pohled to vypadalo, jako by si jen na chvíli zdříml - hlava opřená o kamennou zídku, pohodlně překřížené nohy, nezapálená cigareta položená na límci saka.

Zdánlivý klid scény však ostře kontrastoval s realitou - muž byl mrtvý a neměl u sebe jediný doklad, který by prozradil jeho totožnost. Z jeho oblečení byly pečlivě odstraněny všechny štítky.

Záhada se ještě prohloubila, když byla o několik měsíců později ve skryté kapsičce jeho kalhot nalezena miniaturní rulička papíru s textem "tamám šud".

Tato dvě slova - perská fráze pro výraz "je konec" nebo "je hotovo" - odstartovala desetiletí dohadů a spekulací. Případ somertonského muže se stal legendou a jednou z největších australských záhad.

Díky pokroku v analýze DNA se v roce 2022 podařilo odhalit jeho jméno. Opona tajemství však nespadla úplně. Podařilo se vysvětlit jeho záhadnou smrt? Nebo se jen potvrdilo, že některá tajemství si somertonský muž odnesl s sebou navždy?

