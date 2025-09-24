Záhada somertonského muže: na jméno se čekalo 73 let. Ale co ho zabilo?

Ráno 1. prosince 1948 přineslo na pláži Somerton Park v australském Adelaide šokující objev. U hráze leželo tělo elegantně oblečeného muže. Na první pohled to vypadalo, jako by si jen na chvíli zdříml - hlava opřená o kamennou zídku, pohodlně překřížené nohy, nezapálená cigareta položená na límci saka.
Zdánlivý klid scény však ostře kontrastoval s realitou - muž byl mrtvý a neměl u sebe jediný doklad, který by prozradil jeho totožnost. Z jeho oblečení byly pečlivě odstraněny všechny štítky.
Záhada se ještě prohloubila, když byla o několik měsíců později ve skryté kapsičce jeho kalhot nalezena miniaturní rulička papíru s textem "tamám šud".
Tato dvě slova - perská fráze pro výraz "je konec" nebo "je hotovo" - odstartovala desetiletí dohadů a spekulací. Případ somertonského muže se stal legendou a jednou z největších australských záhad.
Díky pokroku v analýze DNA se v roce 2022 podařilo odhalit jeho jméno. Opona tajemství však nespadla úplně. Podařilo se vysvětlit jeho záhadnou smrt? Nebo se jen potvrdilo, že některá tajemství si somertonský muž odnesl s sebou navždy?