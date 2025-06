Obsluha nahoře bez a pornohvězdy v europarlamentu. Devadesátky byly víc než divoké

Byla to doba, kdy žít znamenalo víc než snít. Iluze se prodávaly na kila, republikou tekla svoboda, někdy čirá, jindy kalná, a s ní i první vlna holek ve výlohách klubů a mužů, co si místo slov kupovali mlčení. Nová kniha fotografa Jaroslava Kučery Sex po převratu není obžalobou ani oslavou divokých devadesátek. Je to svědectví. Surové, upřímné, sycené potem, neonem a pohledem skrz hledáček.

