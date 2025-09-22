Magazín

Ke dnu šla rychleji než Titanic. Příběh sesterské lodi slavného parníku zná málokdo

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 1 hodinou
Nedočkala se hollywoodského trháku jako Titanic. Její příběh zůstal ve stínu. Měla se stát další perlou flotily společnosti White Star Line. Místo zaoceánských výletů však během první světové války zachraňovala životy. Už více než sto let leží její vrak na dně Egejského moře. Díky unikátní misi se podařilo vylovit předměty, které byly dosud ukryty v hloubce 120 metrů. Britannic znovu promlouvá.
HMHS Britannic (z anglického His Majesty's Hospital Ship) byl poslední z trojice parníků, které měly změnit tvář námořní dopravy.
HMHS Britannic (z anglického His Majesty's Hospital Ship) byl poslední z trojice parníků, které měly změnit tvář námořní dopravy. | Foto: Wikimedia Commons

Zatímco Titanic se stal legendou, Britannic, jeho mladší sesterská loď, zůstávala po desetiletí na okraji zájmu. Přitom byla větší, modernější a bezpečnější. Její osud ale nebyl o nic méně dramatický.

Nikdy nenaplněná kapitola

HMHS Britannic (z anglického His Majesty's Hospital Ship) byl poslední z trojice parníků, které měly změnit tvář námořní dopravy. Po Titanicu a Olympicu měla loď představovat to nejlepší, co počátek 20. století nabízel - luxus, rychlost, bezpečí. Pod vlajkou společnosti White Star Line ale nikdy nevyplula. Vypuknutí první světové války její osud změnilo: britské námořnictvo loď převzalo a přeměnilo ji na nemocniční loď.

V listopadu 1916 zamířila z Neapole zpět do britského přístavu, když narazila na minu položenou německou ponorkou. Potopila se během necelé hodiny. Zahynulo 30 lidí. Vrak zůstal ležet nedaleko řeckého ostrova Kea v hloubce kolem 120 metrů.

Teprve letos, v květnu 2025, se její příběh dočkal další kapitoly. Profesionální hlubokomořští potápěči poprvé vyzvedli z vraku historické artefakty.

Unikátní video z výpravy k Britannicu

Video: youtube.com/@NDTV

Příběhy ze dna moře

Výpravu vedl historik Simon Mills, zakladatel Britannic Faoundation. Jedenáctičlenný tým čelil silným proudům, špatné viditelnosti, enormnímu tlaku. Ponor k Britannicu je jedním z nejnáročnějších ponorů k lodním vraků na světě. Bez nadsázky ho lze přirovnat ke zdolání Mount Everestu. Nebezpečí představuje i rozpadající se vrak.

Po 109 letech tak znovu spatřily světlo světa předměty vyzdvihnuté pomocí vzduchový vaků - lodní zvon, keramické dlaždice z tureckých lázní, navigační světlo, dalekohled cestujících i zbytky vybavení z kajut první a druhé třídy.

Všechny artefakty budou mít trvalé místo v chystaném Národním muzeu podmořských starožitností v řeckém přístavním městě Pireus, v sekci věnované první světové válce.

Méně známá tragédie?

Britannic plul ve stínu války, s posádkou zdravotníků a námořníků, kteří se nevydali na cestu za dobrodružstvím, ale za povinností. Nepotopil se během slavnostní plavby plné prominentních cestujících. Nebyl tu ani orchestr, který by hrál do poslední chvíle. Přesto je jeho příběh jedinečný.

Už jen tím, jak rychle šel ke dnu. Oproti Titanicu, který se potopil za dvě a půl hodiny, klesl Britannic během 55 minut.

Violet Jessopová.
Violet Jessopová. | Foto: picryl.com

Do jeho dějin se zapsala i Violet Jessopová, zdravotní sestra, která byla v době potopení na palubě. Předtím přežila zkázu Titanicu. A ještě dřív nehodu Olympicu, který se srazil s válečnou lodí HMS Hawke. Tři sesterské lodě - a ona přežila všechny jejich tragické konce.

Zdroj: apnews.com.

Video: Vzácné záběry z ponoru k vraku Titanicu v roce 1986 (16.2.2023)

Vzácné záběry z ponoru k potopenému Titaniku v roce 1986 | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Zní to jako xylofon, ale není. Kultovní skladba Mamma Mia přežila i dva rozvody

Zní to jako xylofon, ale není. Kultovní skladba Mamma Mia přežila i dva rozvody

Bouda jako pro Krakonoše. Novostavba v Krkonoších prošla tvrdými pravidly KRNAP

Bouda jako pro Krakonoše. Novostavba v Krkonoších prošla tvrdými pravidly KRNAP
18 fotografií

Podlahy z mramoru a hrobové ticho. Jak se snové město proměnilo v kulisu z hororu?

Podlahy z mramoru a hrobové ticho. Jak se snové město proměnilo v kulisu z hororu?

Architekti zachránili zapomenutou panelárnu. Roky o ni nikdo nestál, dnes opět ožívá

Architekti zachránili zapomenutou panelárnu. Roky o ni nikdo nestál, dnes opět ožívá
27 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah vrak loď 1. světová válka Titanic Řecko ostrov Egejské moře hloubka potápěč potápění expedice historik historie zvon umyvadlo dalekohled parník nemocnice lodní doprava lodní neštěstí mina válka horolezectví muzeum cestující lifestyle

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
Rusko sypalo bomby na Záporoží, Kyjev hlásí oběti na životech

ŽIVĚ
Rusko sypalo bomby na Záporoží, Kyjev hlásí oběti na životech

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 23 minutami
"Nespravedlivé" počasí a studený převrat. Předpověď ale vybízí k optimismu

"Nespravedlivé" počasí a studený převrat. Předpověď ale vybízí k optimismu

V Čechách už se projevuje vliv zvlněné studené fronty, prší v západní polovině Čech a už jsou zde i podstatně nižší teploty než na východě území.
před 27 minutami

Piráti se obětovali pro blaho Česka. Jít se STAN nebyl dobrý nápad, říká Hřib

Piráti se obětovali pro blaho Česka. Jít se STAN nebyl dobrý nápad, říká Hřib
34:34
před 27 minutami
Zní to jako xylofon, ale není. Kultovní skladba Mamma Mia přežila i dva rozvody

Zní to jako xylofon, ale není. Kultovní skladba Mamma Mia přežila i dva rozvody

Před padesáti lety ve stockholmském studiu Metronome poprvé zazněla dnes již ikonická píseň Mamma Mia od skupiny ABBA.
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál

Komentář: Rakušanova defenziva. Nabízel "tmel", od šéfpiráta dostal (zase) košem

před 41 minutami
Tentokrát další bod Menšík nepřidal. Laver Cup nakonec ovládl výběr světa

Tentokrát další bod Menšík nepřidal. Laver Cup nakonec ovládl výběr světa

Jakub Menšík prohrál v závěrečný den Laver Cupu s Australanem Alexem de Minaurem 3:6, 4:6 a tým Evropy nakonec výběru světa podlehl 9:15.
před 58 minutami

Proč vzplál? Požár autojeřábu na Olomoucku způsobil škodu 15 milionů korun

Škodu 15 milionů korun způsobil dnes ráno požár autojeřábu v obci Skrbeň na Olomoucku. Na síti X to oznámil Hasičský záchranný sbor ČR. Automobilový jeřáb vzplál u motorestu Křepelka, uvedli hasiči z…
Přečíst zprávu
Další zprávy