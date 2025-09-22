Ke dnu šla rychleji než Titanic. Příběh sesterské lodi slavného parníku zná málokdo

Zatímco Titanic se stal legendou, Britannic, jeho mladší sesterská loď, zůstávala po desetiletí na okraji zájmu. Přitom byla větší, modernější a bezpečnější. Její osud ale nebyl o nic méně dramatický.
Nikdy nenaplněná kapitola
HMHS Britannic (z anglického His Majesty's Hospital Ship) byl poslední z trojice parníků, které měly změnit tvář námořní dopravy. Po Titanicu a Olympicu měla loď představovat to nejlepší, co počátek 20. století nabízel - luxus, rychlost, bezpečí. Pod vlajkou společnosti White Star Line ale nikdy nevyplula. Vypuknutí první světové války její osud změnilo: britské námořnictvo loď převzalo a přeměnilo ji na nemocniční loď.
V listopadu 1916 zamířila z Neapole zpět do britského přístavu, když narazila na minu položenou německou ponorkou. Potopila se během necelé hodiny. Zahynulo 30 lidí. Vrak zůstal ležet nedaleko řeckého ostrova Kea v hloubce kolem 120 metrů.
Teprve letos, v květnu 2025, se její příběh dočkal další kapitoly. Profesionální hlubokomořští potápěči poprvé vyzvedli z vraku historické artefakty.
Unikátní video z výpravy k Britannicu
Příběhy ze dna moře
Výpravu vedl historik Simon Mills, zakladatel Britannic Faoundation. Jedenáctičlenný tým čelil silným proudům, špatné viditelnosti, enormnímu tlaku. Ponor k Britannicu je jedním z nejnáročnějších ponorů k lodním vraků na světě. Bez nadsázky ho lze přirovnat ke zdolání Mount Everestu. Nebezpečí představuje i rozpadající se vrak.
Po 109 letech tak znovu spatřily světlo světa předměty vyzdvihnuté pomocí vzduchový vaků - lodní zvon, keramické dlaždice z tureckých lázní, navigační světlo, dalekohled cestujících i zbytky vybavení z kajut první a druhé třídy.
Všechny artefakty budou mít trvalé místo v chystaném Národním muzeu podmořských starožitností v řeckém přístavním městě Pireus, v sekci věnované první světové válce.
Méně známá tragédie?
Britannic plul ve stínu války, s posádkou zdravotníků a námořníků, kteří se nevydali na cestu za dobrodružstvím, ale za povinností. Nepotopil se během slavnostní plavby plné prominentních cestujících. Nebyl tu ani orchestr, který by hrál do poslední chvíle. Přesto je jeho příběh jedinečný.
Už jen tím, jak rychle šel ke dnu. Oproti Titanicu, který se potopil za dvě a půl hodiny, klesl Britannic během 55 minut.
Do jeho dějin se zapsala i Violet Jessopová, zdravotní sestra, která byla v době potopení na palubě. Předtím přežila zkázu Titanicu. A ještě dřív nehodu Olympicu, který se srazil s válečnou lodí HMS Hawke. Tři sesterské lodě - a ona přežila všechny jejich tragické konce.
Zdroj: apnews.com.