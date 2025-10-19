Magazín

Sedm minut, které otřásly Louvrem. Jak se odehrála drzá krádež století

před 3 hodinami
Auto s vysunovacím žebříkem zastavilo na chodníku hned vedle muzea. Dva muži v reflexních pracovních vestách kolem něj rozestavili výstražné kužely. Další dva přijeli na skútrech a v klidu je pozorovali. Pak beze spěchu vystoupali nahoru a oknem vlezli do slavného pařížského Louvru. Byla neděle, 9:31 dopoledne.
Tímhle oknem zloději vnikli do Louvru.
Foto: Reuters

Kulisy pro drzou loupež století už byly nachystané. Nejnavštěvovanější muzeum světa, které ochraňuje umělecká díla a historické artefakty nevyčíslitelné hodnoty, se nezmohlo na obranu.

Zloději vybavení úhlovými bruskami a malými řetězovými pilami pronikli rovnou do Apollonova sálu, ve kterém jsou uchovávané francouzské korunovační klenoty a další cennosti.

Loupež století. Zloději si odnesli z Louvru Napoleonovy šperky nevyčíslitelné hodnoty

Louvre

Muzeum už bylo otevřené, podél nábřeží Seiny se k němu trousili další lidé, ale to zloděje nezastavilo. Ukradli několik šperků, než se v 9:38 vrátili k nákladnímu výtahu a uprchli na skútrech směrem k dálnici ven z Paříže. Operace trvala sedm minut, samotné vloupání čtyři. "Jednali velmi, velmi rychle," potvrdil v neděli odpoledne ministr vnitra Laurent Nuñez.

Louvre v nedbalkách

Příběh vloupání má samozřejmě ještě řadu bílých míst. Policie po zlodějích pátrá, studuje záznamy z kamer, politici se předbíhají v popisu, že šlo o profesionály, dobře organizovanou skupinu s dokonalým plánem a neomezenou drzostí.

Nicméně stejně kvalitní profesionály by člověk očekával i v ostraze muzea, jako je Louvre. Starosta pařížského centra Ariel Weil už tak korektní nebyl a neskrýval, že je v šoku. "Je těžké si připustit, že je zjevně tak snadné vyloupit Louvre," řekl deníku Le Parisien.

Policie po loupeži podrobně zkoumala auto s výsuvným žebříkem.
Foto: ČTK

Nabízí se paralela, co by se asi dělo v Česku, kdyby se podobné vloupání odehrálo během nedávné výstavy českých korunovačních klenotů na Hradě. Ostuda, akorát ta pařížská je mnohem větší.

Zloději v Louvru zřejmě dokázali vyřadit alarm a zmocnili se devíti šperků ze sbírky Napoleona a jeho císařské chotě Josefíny, včetně náhrdelníku, brože a diadému. Jeden ze šperků - korunu císařovny Evženie, manželky Napoleona III. - se nakonec našel v těsné blízkosti muzea, pachatelé jej pravděpodobně ztratili při útěku. Policie našla i dvě úhlové brusky, rukavice a vestu použité při vloupání.

Nedělní déjà vu

Nedělní krádež dává vzpomenout, jak v roce 1911 z Louvru zmizela Mona Lisa. Podle jedné z verzí tehdy v neděli večer 20. srpna vešel v přestrojení za údržbáře do muzea Ital Vincenzo Peruggia. Podle jiné verze to udělal až v pondělí ráno, ale to je vlastně jedno.

Peruggia sundal ze zdi obraz, vyndal ho z ochranného rámu a zabalil do hadru. Po schodišti se vydal dolů k východu. Mona Lisa víc než den nikomu nechyběla, až pak se rozjela pátrací akce.

VIDEO: Napoleon, Kafka, Piccaso i Mona Lisa. Aplikace Deep Nostalgia rozpohybuje tváře z fotek a obrazů (2. 3. 2021)

Napoleon, Kafka, Piccaso i Mona Lisa. Aplikace Deep Nostalgia rozpohybuje tváře z fotek a obrazů. | Video: Aktuálně.cz
 
18 fotografií
