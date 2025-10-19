Loupež století. Zloději si odnesli z Louvru Napoleonovy šperky nevyčíslitelné hodnoty

"Dnes ráno došlo při otevření Louvru k loupežnému přepadení. Nikdo nebyl zraněn," napsala v neděli 19. října Datiová. Pařížská prokuratura uvedla, že zahájila vyšetřování organizované loupeže. Ministryně kultury v rozhovoru se stanicí TF1 upřesnila, že se jednalo o vloupání, nikoli o loupežné přepadení.
Jeden ze šperků se nakonec našel v těsné blízkosti muzea, pachatelé jej pravděpodobně ztratili při útěku.
Podle deníku Le Parisien zloději rozbili okno slavného muzea a zmocnili se devíti šperků ze sbírky Napoleona a císařovny, včetně náhrdelníku, brože a diadému. Podle interního zdroje z Louvru nebyl odcizen slavný Regent, největší diamant sbírky o hmotnosti více než 140 karátů. Škoda zatím nebyla vyčíslena, podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je ale hodnota odcizených šperků "nedozírná".
Do budovy pachatelé pravděpodobně vnikli ze strany nábřeží Seiny, kde probíhají stavební práce, a použili nákladní výtah, aby se dostali přímo do sálu v Apollonově galerii. Deník Le Parisien informoval o třech pachatelích, z nichž dva vstoupili dovnitř a třetí hlídal venku; rozhlasová stanice Europe 1 informovala o čtyřech lupičích, kteří zaparkovali své skútry poblíž Louvru a okna rozřezali malými motorovými pilami. Nyní jsou na útěku.
Na záběrech z místa byl vidět chaos panující mezi davem turistů, zatímco policie uzavřela brány muzea a okolní silnice vedoucí kolem palácového komplexu, píše agentura AP.
Louvre je nejnavštěvovanějším muzeem na světě. V roce 2024 registrovalo téměř devět milionů návštěvníků. Jeho sbírky zahrnují přes 35 tisíc uměleckých děl. Jen sálem s proslulou Monou Lisou od Leonarda da Vinciho denně projde kolem 20 tisíc lidí.