"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 4 hodinami
Texaské úřady vydaly neobvyklé varování: pokud narazíte na zvláštního hnědočerného červa s hlavou ve tvaru půlměsíce, rozhodně ho nezabíjejte. „Nedrťte ho, nekrájejte ani se ho nedotýkejte,“ upozornil komisař texaského zemědělství Sid Miller v rozhovoru pro NBC. Jedná se totiž o toxickou ploštěnku skleníkovou (Bipalium kewense), která se rychle rozmáhá v severním Texasu.
Ploštěnka skleníková je zároveň jedním ze šestnácti invazních nepůvodních druhů, které se v srpnu letošního roku zařadily na seznam zvířat, která se nesmí dovážet do Evropské unie.
Ploštěnka skleníková je zároveň jedním ze šestnácti invazních nepůvodních druhů, které se v srpnu letošního roku zařadily na seznam zvířat, která se nesmí dovážet do Evropské unie. | Foto: Shutterstock

Ačkoliv se tento invazní druh v USA vyskytuje už řadu let, mimořádně silné deště spojené s klimatickými změnami nyní vytvářejí ideální podmínky pro jeho rozmnožování a expanzi. Plochý červ s charakteristickými pruhy a hlavou připomínající kladivo může dorůstat až 40 centimetrů délky. Jako většina ploštěnek má výjimečnou schopnost regenerace - z každého kousku těla může vzniknout nový jedinec. "Roztrhnete ho napůl a máte červy dva," upozornil Miller. Běžné pokusy o likvidaci proto situaci pouze zhoršují.

Úřady doporučují, aby se lidé červa nedotýkali holýma rukama. Pokud je to bezpečné, lze ho vložit do plastového sáčku a zmrazit na 48 hodin. Nálezy by pak měli obyvatelé hlásit Texaskému institutu pro invazní druhy. Ploštěnka skleníková pochází z jihovýchodní Asie, kde se jí daří v teplém a vlhkém prostředí. Loví hlavně žížaly a šneky, a právě proto se často šíří i přes zahradnictví a skleníky. Najít ji lze ve vlhké půdě, mulči nebo listovém opadu.

"Některé druhy ploštěnek rodu Bipalium produkují neurotoxin tetrodotoxin, stejnou látku, jaká se nachází například v rybách fugu. Nepoužívají ji k obraně, ale k paralyzování kořisti," vysvětlila v roce 2023 entomoložka Theresa Dellingerová z Virginia Tech. I když červi nekoušou ani neštípou, jejich hlen může dráždit pokožku a sliznice u lidí i domácích zvířat.

Protože jde o nepůvodní druh, v USA nemá tato "kladivouní" ploštěnka žádné přirozené predátory. Pokud má vhodné podmínky, její populace se může vymknout kontrole - a tím vážně ohrozit populaci žížal, které hrají klíčovou roli v udržování zdravé půdy.

"Jiná zvířata se pozemským ploštěnkám obvykle vyhýbají - jejich povrchové sekrety jsou nechutné, někdy i toxické," popsali už v roce 2004 odborníci z Univerzity na Floridě. Kvůli své kanibalistické povaze se tak ploštěnky často stávají samy sobě největším nepřítelem.

Co je to ploštěnka?

Ploštěnky jsou drobní bezobratlí živočichové s plochým tělem, kteří se vyskytují ve sladkých i slaných vodách a na vlhké půdě. Některé druhy jsou dravé a živí se drobnými půdními živočichy, jiné parazitují na rostlinách či zvířatech. Jsou fascinující svou schopností regenerace - i z části těla mohou dorůst celé nové jedince - a zároveň mohou ovlivňovat lokální ekosystémy, což z nich činí zajímavý, ale i potenciálně invazní druh.

Rychlé šíření skleníkových ploštěnek je zároveň jen dalším důkazem toho, jak klimatická změna napomáhá invazním druhům obsazovat nová území. Vytrvalé deště, teplejší zimy a vlhčí půda vytvářejí ideální prostředí pro jejich přežití i rozmnožování. Zatímco tedy Texasané bojují s následky extrémního počasí, v jejich zahradách a parcích se nenápadně šíří nový, nebezpečný vetřelec - tichý predátor s kladivem místo hlavy.

