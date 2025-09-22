Magazín

Česko má novou psovitou šelmu. Predátory z Balkánu zachytila fotopast na jihu Moravy

ČTK nib ČTK, nib
před 4 hodinami
V národním parku Podyjí se objevili šakali. Fotopast na nové pastvině exmoorských koní u Havraníků zachytila hned dva jedince. O nálezu dnes informovala správa parku na svém webu. Není to přitom jediný záznam – nedávno byl výskyt této šelmy potvrzen i na Pálavě, což ukazuje, že si psovité šelmy jižní Moravu evidentně oblíbily.
Záběry z fotopasti představují vůbec první přímý důkaz výskytu šakala obecného v této chráněné oblasti.
Záběry z fotopasti představují vůbec první přímý důkaz výskytu šakala obecného v této chráněné oblasti. | Foto: Shutterstock

Fotopast na pastvině zachytila dva šakaly obecné v polovině srpna, prošli kolem ní. "Pro Podyjí je to dobrá zpráva. Šakal je novým přírůstkem do naší fauny savců a poprvé máme jasný důkaz jeho přítomnosti v podobě videa," uvedl zoolog správy Zdeněk Mačát. Dosud byly k dispozici jen nepřímé indicie - stopy ve sněhu nebo hlášení místních myslivců.

Záběry z fotopasti představují vůbec první přímý důkaz výskytu šakala obecného v této chráněné oblasti. "Zadní část pastviny je málo navštěvovaná a nabízí plachým zvířatům ideální prostředí. Je to přesně ten typ krajiny, který jim vyhovuje," doplňuje Robert Stejskal, koordinátor pastvy ze správy národního parku.

šakal obecný

Proměna krajiny a lov

Šakal se šíří přirozeně z Balkánu. Do ČR doputoval přes Maďarsko, kde už jde o poměrně běžný druh, a Slovensko. Udává se, že jednou z možných příčin současné expanze šakala do nových teritorií je změna klimatu a zkrácení doby s trvalou sněhovou pokrývkou v oblastech, které obsazuje. Roli hraje ale i proměna krajiny a její migrační prostupnost či absence konkurenčních druhů v lokalitě, například vlků.

Šakal je potravní oportunista, v potravě má zastoupenou rostlinnou i živočišnou složku - a živí se i mršinami. Z živočichů loví především ty drobné, kdy více než polovinu potravy tvoří hlodavci. Z rostlinné potravy převažují zralé plody. Potrava je podobná jako u lišek, jen hlodavců je v ní ve srovnání s liškou zřejmě více, šakal je mnohem více vázán na zemědělskou krajinu.

Video: Jiří Kmet / YouTube

V ČR jde stále ještě o nový druh. Například letos v létě ochránci přírody potvrdili výskyt šakalů na Pálavě. Přítomnost šelem tam také zachytila fotopast, a to v národní přírodní rezervaci Tabulová. Na rozdíl třeba od norka amerického, mývala severního nebo psíka mývalovitého se šakal dostal na české území bez přímého přičinění člověka. Je menší než vlk - velikostí je blíže lišce. Na člověka nemá důvod útočit, stejně jako liška se mu vyhýbá.

Text ČTK

VIDEO: Fotopast zachytila rysy na Šumavě. Rysí rodince se daří dobře (20. 02. 2017)

Video: Národní park Šumava
 
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle šakal vlk zvíře pes

