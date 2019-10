Pusťte mě ven, znělo při pohřbu z rakve. Muž před smrtí nahrál pozdrav pro pozůstalé

Zesnulý muž z Dublinu se rozhodl, že svůj pohřební obřad okoření špetkou černého humoru. Ještě před svou smrtí namluvil nahrávku, na které zdraví své blízké z místa posledního odpočinku. Pozůstalí díky tomu z pohřbu neodcházeli ve smutku a v očích měli naopak slzy smíchu.

Shay Bradley byl irský veterán, který dříve působil v obranných jednotkách, a letos v říjnu po dlouhé nemoci zemřel. Když se s ním však jeho nejbližší loučili, pohřební obřad znenadání přerušil Bradleyův hlas, který zněl, jako by vycházel z rakve. O incidentu informoval zpravodajský web Huffington Post.

"Haló, haló! Pusťte mě ven!" uslyšeli překvapení pozůstalí nebožtíkův hlas, a vzápětí se dokonce ozvalo klepání na víko rakve. "Kde to ksakru jsem? Je tady tma. Není ten člověk, co mluví, náhodou kněz? Tady je Shay, jsem v té bedně před vámi a jsem mrtvý," promlouval Bradley na svém vlastním pohřbu.

Hosté smutečního obřadu ale naštěstí nepropadli hrůze. Místo toho se začali hihňat a slzet smíchy, a to obzvlášť ve chvíli, kdy se Bradley pustil do zpěvu písně Hello Again od amerického zpěváka Neila Diamonda. Text si totiž upravil a místo verše "I just called to say hello" (Jenom jsem zavolal, abych vás pozdravil), zanotoval "I just called to say goodbye" (Jenom jsem zavolal, abych se s vámi rozloučil).

Nebožtíkova dcera Andrea Bradleyová deníku Huffington Post prozradila, že její otec falešný pozdrav ze záhrobí natočil asi před rokem a dal o tom vědět jenom svému synovi Jonathanovi a synovci Benovi. Jonathan Bradley pak tajemství dva dny před pohřbem prozradil své matce a ostatním sourozencům a řekl jim, že si jeho otec přál nahrávku na pohřbu pustit.

"Potřeboval se ujistit, že se moje máma bude cestou z pohřbu smát a nebude brečet. Byl to tátův způsob, jak nám všem říct, že smutnění už bylo dost a že je na čase, abychom jeho život uctili s úsměvem na rtech. Podobných kanadských žertíků koneckonců vymyslel za život nespočet," svěřila se Bradleyová.

Brzy potom, co Andrea Bradleyová zveřejnila video z pohřbu na svém Facebooku, všiml si ho uživatel, který nechtěl být jmenovaný, a sdílel ho na Twitteru. Tam se rychle rozšířilo a stal se z něj virální hit.