Žijte podle svého hormonálního cyklu. Kdy a co jíst i cvičit? Tělo napoví

Ženské tělo je velmi komplikovaným a zároveň opěvovaným chrámem. Hormonální cyklus je složitý proces skládající se z několika fází. Proto ženy někdy mají větší náladu na silové cvičení a jindy zase na jemnou jógu nebo pouhý odpočinek na gauči s tabulkou čokolády. Čím se liší jednotlivé fáze? Co jíst a jak se hýbat podle našich hormonů, aby se naše tělo cítilo co nejlépe?

Hormonální fáze cyklu mají vliv na různé části těla i psychiku. Cyklus obvykle trvá 28 dní. Vědci tuto cyklickou změnu obvykle dělí na čtyři hlavní fáze - menstruační, folikulární, ovulace a luteální fáze.

Tyto fáze jsou řízeny komplexními změnami hladin hormonů a mají zásadní vliv na fyzické, emocionální a psychické zdraví ženy. Hormonální cyklus však mohou ovlivňovat nejrůznější faktory jako stres, výživa, tělesná aktivita, nemoc i užívání hormonální antikoncepce.

Lidské tělo opakovaně prochází neuvěřitelnými procesy, přičemž cyklické vzorce ho zcela ovlivňují. Je důležité svému tělu naslouchat a objevit, jak žít na základě jedinečného rytmu těla. Každá fáze cyklu vyžaduje ideální výživu, určitou fitness rutinu, společenské aktivity i specifický přístup k pracovním úkolům.

Ženská těla nejsou stavěna na to, aby fungovala den co den stejným způsobem. Vědci se stále více zajímají o to, jak naslouchání vlastnímu hormonálnímu cyklu může zlepšit zdraví a pohodu žen. Mnoho odborníků doporučuje ženám, aby se staly "detektivy" svého těla. Tedy sledovaly svůj cyklus a porozuměly změnám, které se v těle dějí. To může vést k lepší sebepéči a vyšší kvalitě života.

Ve které fázi se ženy cítí nezastavitelné a kdy potřebují více odpočinku? Základní rady ohledně cyklu mohou pomoci s výkyvy nálad, redukcí váhy, emocionálním zmatkem i zlepšit stav pleti.