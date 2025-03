Netýká se to jen dětí, hodiny s mobilem v ruce tráví i dospělí, upozorňuje odborník

Hodiny a hodiny u mobilů či počítačů, bez sociálních sítí ani krok. Problém se netýká jen dětí a mladistvých, ale i rodičů. "Když nezačneme u sebe, závislých mladistvých bude jen přibývat," upozorňuje adiktolog Jiří Zemina. Je nějaká doba na internetu, která je podle něj ještě snesitelná?

Virtuální svět nepřitahuje jen děti a mladistvé, ale i jejich rodiče. Podle adiktologa Zeminy, který se zabývá závislostmi, právě tady může problém začínat.

"Dospělí a rodiče mají jít příkladem. Například jsem viděl u svých kamarádů, že se jde na večeři, všichni sedí pospolu a tatínek tam cvaká do mobilu nebo do počítače. Jsou to maličkosti, které mají velký význam, protože to dítě pak říká, že rodič může, ale on ne," vysvětluje Zemina.

Často se setkává s faktem, že rodiče nevědí, co jejich dítě dělá za zavřenými dveřmi pokoje. "Já se třeba ptám rodičů a dětí, kteří za mnou přijdou, kdy naposled ten rodič přišel za dítětem jen tak, nic po něm nechtěl a prostě si chtěl užívat ten společný čas. Třeba si popovídat. Vždycky je zarážející, když rodiče řeknou, že je to už dost let. A nejde jen o to, že se ho zeptáte, jak bylo ve škole. Mělo by dítě cítit, že se o něj opravdu zajímáte. Mít s ním plnohodnotný rozhovor či mít společnou aktivitu," dodal Zemina.

Dobrý sluha, zlý pán

Není odpůrcem mobilů, ale máma s tátou by měli korigovat potomkovi jeho čas na sociálních sítích. Třeba až si splní své povinnosti.

"Většinou se bavíme o tom, že je to třeba hodina či dvě. Což je méně rizikové, než když potomci nemají kamarády, nechtějí mluvit s rodiči či nemají žádné povinnosti. Zažil jsem děti, které byli na sociálních sítích i deset hodin, kde koukají na to, jak se má někdo lépe než on. Porovnávají se," vysvětluje.

Zbavit se závislosti na telefonech není tak jednoduché. Všude kolem nás vidíme, jak lidé v metru, v restauracích, v posilovnách či v parcích zírají do obrazovek a ani nevnímají realitu. Nedokážou si užít tu krásu kolem sebe. Jsou zahlceni informacemi, jak se kdo z lidí, i které neznají, mají.

"Je to různorodé. Měla by být společná zábava v rámci rodiny. Dělat něco, co nás společně baví, co chceme spolu zažít. Může to být ale třeba i to, že děláte společný obsah na ty sociální sítě. Když je to něco kreativního, ale není to bezduché scrollování. Na chvíli je to v pohodě, ale nesmí to být hodiny a hodiny. Je velice důležité mít přes den režim. Což učíme i naše pacienty v léčení. Snažíme se, aby ve stejný čas vstávali, aby měli čas pro sebe, udělat nějaké povinnosti a připravit se třeba na druhý den. Dodržovat spánkovou hygienu, nezapomenout na přípravu jídla. Nejlépe je nekoukat do modrého světla před spaním," radí adiktolog.

Sám ze svého vlastního příkladu ví, že je to někdy těžké dodržet, ale radí aspoň hodinu před zavřením očí dát mobil i další technologie pryč. Po brzké době se dostaví výsledky v tom, že se spánek i usínání zlepší na kvalitě.