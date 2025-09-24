Psychoterapie

Modřiny po celém těle a strach z žen. Postiženého chlapce měla týrat vlastní matka

Lucie Šaléová Lucie Šaléová
před 5 hodinami
Měl se narodit jako zdravé dítě. Těžký porod, kdy měl chlapeček kolem krku omotanou pupeční šňůru, ale způsobil, že je středně těžce mentálně postižený. Jeho rodiče to naprosto zdrtilo, vztah nápor nevydržel. Hocha původně dostala do péče máma, ale to už neplatí. Podle jeho táty ho s novým partnerem týrala. Na jeho těle nacházel neustále modřiny a od té doby se chlapec žen bojí.
Postiženého chlapce údajně týrala vlastní matka.
Postiženého chlapce údajně týrala vlastní matka. | Foto: Profimedia.cz

Chlapec, kterému je dnes třináct let, se měl narodit jako zdravé miminko. Jenže vinou komplikovaného porodu málem zemřel. Lékařům se ho sice podařilo zachránit, ale jeho mozek utrpěl vážné poškození.

"Porodník mu zhmoždil pravou polovinu mozku. Pak se ukázalo, že mu otéká hlavička. V hlavě má nyní čerpadlo zavedené do bříška. K tomu se přidala středně těžká mentální retardace, epilepsie a vše v pravé části mozku je tím ovlivněné," vyjmenoval otec následky, které syn utrpěl při narození.

Související

Rozsekl jí hlavu telefonem, děti nechal za trest stát na mrazu. Přesto má syna v péči

Domácí násilí

Rodinná tragédie zasáhla i vztah rodičů. Deset let se snažili, aby měl chlapec pevné zázemí a úplnou rodinu. Nakonec si však matka našla jiného partnera a manželství se rozpadlo. Syn zůstal v její péči a s otcem se vídal každý druhý víkend.

Jenže po půl roce si otec začal všímat podivných modřin na synově těle, které dřív neměl. Mezitím byl chlapec, jehož totožnost redakce zná, dvakrát hospitalizován na psychiatrické klinice - v Lounech a později v Opařanech.

"Po pobytu u matky začal být nezvladatelný. U mě se choval vždycky v pohodě, neviděl jsem žádné příznaky, proč by měl být hospitalizovaný na psychiatrii. Všechno se to dělo bez mého vědomí a souhlasu. A do toho se objevovaly ty modřiny, které mi připadaly hodně podezřelé," popsal otec.

Na podlitiny začala upozorňovat i ředitelka stacionáře, kam chlapec docházel. Zavolala policii a dítě odvezli do nemocnice. Otec následně požádal o předběžné opatření, kterým soud svěřil syna do jeho péče. Nechtěl, aby čelil dalšímu násilí. Matka přitom tvrdila, že si modřiny způsoboval sám pády na zem.

Za vším stojí otčím?

Během manželství si otec ničeho podobného nevšiml. Domnívá se proto, že za vším stojí otčím chlapce, který k němu nemá vztah a údajně bývá dost agresivní. Jednou napadl dokonce i jeho samotného.

"Několikrát mě fyzicky napadl při předání syna. Jednou mě přepadl v parku, kopal mě i do hlavy. Skončil jsem v nemocnici a teď už se to řeší soudně. Je obviněný z trestného činu," dodává otec.

Strach z žen

Od doby, kdy chlapec žil s matkou a jejím partnerem, začal mít problém se ženami - bál se jich, býval na ně agresivní, napadal je a sprostě jim nadával. To působilo potíže nejen v osobním životě jeho otce, který si nemůže najít novou partnerku, ale také ve stacionáři, kde pracuje většinou ženský personál. Ten si s chlapcovým chováním nedokázal poradit.

Související

Prošli jste si peklem? Sdílejte svůj příběh a dejte naději dalším rodičům

Dítě

"On jim ubližuje. Tahá je za vlasy, plive jim do obličeje a nadává. Proto taky nemám přítelkyni. Řešíme to psychiatrickou pomocí, dostává antidepresiva. Jenže po nich přibírá. Musíme proto pracovat na jeho kondici, ale pohybu má naštěstí dostatek - pořídil jsem nám i pejska," popisuje otec.

Od té doby, co chlapec žije s tátou, se hodně zklidnil a stabilizoval. Žádné modřiny už nemá a ani nepadá, jak tvrdila matka. Ta se ale svého syna nechce vzdát. Přestože na asistované návštěvy někdy ani nedorazí bez omluvy, usiluje o to, aby ho dostala zpět do své péče.

Proč to všechno dělá? Podle otce je zdatnou manipulátorkou, která chce mít všechno pod kontrolou. On se ale svého syna vzdát nehodlá. Chce, aby se stabilizoval a měl šanci na spokojený život. Doufá, že jednou potká dívku s podobným postižením, budou spolu žít v chráněném bydlení a najdou své štěstí.

 
Mohlo by vás zajímat

V modelingu cítila prázdnotu a nenávist ke svému tělu. Bára Černá se našla v józe

V modelingu cítila prázdnotu a nenávist ke svému tělu. Bára Černá se našla v józe
16 fotografií

Rozsekl jí hlavu telefonem, děti nechal za trest stát na mrazu. Přesto má syna v péči

Rozsekl jí hlavu telefonem, děti nechal za trest stát na mrazu. Přesto má syna v péči

Atopický ekzém není jen o kůži. Postižení lidé mají deprese a myšlenky na sebevraždu

Atopický ekzém není jen o kůži. Postižení lidé mají deprese a myšlenky na sebevraždu

Bojí se, že jim nikdo neuvěří. Je potřeba promluvit, radí advokát obětem znásilnění

Bojí se, že jim nikdo neuvěří. Je potřeba promluvit, radí advokát obětem znásilnění
Psychické problémy a civilizační choroby Magazín.Aktuálně.cz Obsah týrání dětí psychika soud mozek

Právě se děje

před 1 minutou

Zadrželi jsme muže podezřelého z útoku na odbavovací systém letišť, oznámili Britové

Britská policie zadržela muže podezřelého z účasti na kybernetickém útoku, který v minulých dnech omezil provoz na několika evropských letištích, informují agentury. Policie uvedla, že muže po…
Přečíst zprávu
před 7 minutami

Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě

Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě
Prohlédnout si 32 fotografií
Off-road trialových kategorií je několik, oblíbená byla i ta s vraky.
Akce Pístovské mokřady se koná už od roku 2013.
Aktualizováno před 17 minutami
Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

Zavedou se také minimální důchody. Ten starobní nesmí být nižší než 9800 korun.
před 20 minutami
Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

Festival se bude v Hradci Králové konat od 10. do 14. června 2026, tedy o den déle než organizátoři původně oznámili.
Vladimír Krupa

Komentář: Opravdu není SPD proruská? Některé příklady varují

před 47 minutami
Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Klicperovo divadlo v Hradci Králové v neděli 28. září zahájí divadelní festival Čekání na Václava. Akce potrvá celý měsíc.
před 53 minutami
"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců
1:48

"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců

"Do poškozených kopali, bili je pěstmi, teleskopickými obušky nebo je například řezali noži a nůžkami na různých částech těla," popisuje policie.
Další zprávy