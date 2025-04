Samovolné potraty nejsou ojedinělým jevem. Roli hraje věk matky, přiznává gynekolog

Těhotenský test konečně ukázal dvě čárky a vy se začnete těšit na miminko. Ale pak se vše nevyvíjí, jak má, a dojde k samovolnému potratu. Pro všechny páry je to velká ztráta, ale podle známého gynekologa Jana Šulce to není ojedinělý jev. Prošla si tím i bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková.

"Samovolný potrat je daleko častějším jevem, než si většina populace uvědomuje. V současnosti může žena pomocí volně dostupných testů velmi záhy zjistit, že je těhotná. To před lety nebylo běžné. Stávalo se, že ženě se pouze o něco opozdila menstruace a pak se dostavilo silnější krvácení. I to byl a je vlastně potrat, byť spíše hovoříme o časné těhotenské ztrátě," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Podle lékaře je početí a donošení plodu velmi složitý a komplexní proces, ve kterém dosud ne všemu plně odborníci rozumí. Embryo je pro matku po imunologické stránce cizorodý materiál - vždy je to napůl ona, napůl partner. Co vše přesně ovlivňuje uchycení zárodku v děloze a jeho další vývoj, se stále přesně neví.

"Nejčastější příčinou potratu je genetická abnormalita plodu. Ta vzniká poruchou při dělení embrya v jeho časné vývojové fázi. Roli hraje především věk matky, částečně i otce. Negativní vliv mohou mít některé infekce, nezdravý životní styl, škodliviny z prostředí aj. Na vině mohou být také závažná onemocnění matky, ať již z oblasti gynekologie, tak i onemocnění celková," vypočítává gynekolog z Clayo clinic.

Jako největší riziko možného potratu bere především věk ženy. Chápe, že i ženské pokolení touží po kariéře, budování si společenského statusu, plní si sny, ale příroda k nim dokáže být, co se týče plození dětí, neúprosná.

"V 25 letech je u zdravé ženy riziko potratu v řádu jednotek procent. V 35 letech je již riziko potratu 15 až 20 procent, u žen, kterým je více než 40 let, již pravděpodobnost ztráty plodu přesahuje 35 procent," upřesnil lékař Jan Šulc.

Potratem jsou také více ohrožené ženy, které se léčí se závažným celkovým onemocněním, jako například s těžkou cukrovkou, výrazně zvýšeným tlakem, vážným onemocněním ledvin, jsou oslabené po onkologické nebo imunosupresivní léčbě, mají extrémní nadváhu.

Každé nastávající mamince říká, že těhotenství není nemoc. "Proto, nepatří-li žena do některé rizikové skupiny, nemusí nijak zásadně omezovat svoji pracovní, sportovní ani sexuální aktivitu, může pokračovat ve způsobu života, na jaký je zvyklá," dodává.

Potrat je častý jev

Když se bohužel potrat přihodí, neznamená to, že se ztráta musí opakovat. Proto po jednom potratu není třeba podléhat panice a ani lékař obvykle nenavrhuje nějaká speciální opatření či testy.

"Jiný přístup je ale třeba zvolit, pokud se potrat opakuje. Určitě je vhodné poradit se v tom případě se svým gynekologem. On by měl doporučit některé testy, lze zvažovat nasazení léků, časté je i doporučení alespoň částečného omezení aktivit," přiznává Šulc.

Když se u ženy samovolné potraty opakují, nedělají se jen genetické testy, ale doporučuje se i psychologická intervence, protože stres a psychika dělají při početí miminka opravdu hodně.

Známá tenistka potratila třikrát

Slavná sportovkyně Andrea Sestini Hlaváčková si na vlastní kůži zažila pocity zklamání a neúspěchu, když se začala těšit na miminko, přišla velká bolest. Při snaze počít druhé dítě třikrát za sebou samovolně potratila a myslela si, že na dalšího potomka asi může zapomenout.

"Cítíte osobní selhání. První potrat asi bolel víc fyzicky, protože šlo o mimoděložní těhotenství a musela jsem projít laparoskopií. Třetí jsem hodně oplakala," rozpovídala se tenistka v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Touha po druhém dítěti ale byla silnější než zklamání z nevydařených těhotenství. S manželem to nechtěli vzdávat a zkusili to ještě jednou. Kdyby to nevyšlo, byli připraveni na život pouze s dcerou. Ale tím asi opadl jejich velký stres z celého procesu, že se Andree povedlo počtvrté otěhotnět a miminko donosit. Dnes je pyšnou maminkou dvou dcer.