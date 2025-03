Nedaří se vám otěhotnět? Při umělém oplodnění je důležitý i psycholog

Pro mnoho párů se touha po dítěti stane doslova noční můrou. Klasickou cestou se jim nedaří počít, proto se uchýlí k umělému oplodnění. Ale ani tam vám nikdo nezaručí, že se nakonec stanete rodiči. V mnoha případech, kdy se to nepovede, hraje velkou roli stres. Co se s tím dá dělat?

Neplodnost a její léčba představují pro každý pár výraznou psychickou zátěž. I když primární problém neplodnosti obvykle nebývá psychický, ale medicínský, více než polovina pacientů čelí během léčby i různým psychickým problémům - zejména depresi a úzkosti.

Pár si prochází obrovským stresem a zklamáním, že se jim nepodařilo otěhotnět přirozenou cestou. V tom nepříjemném stavu přicházejí na kliniku pro umělé oplodnění, byť se upínají na tu myšlenku, že teď bude určitě dobře a lékaři se postarají o to, aby se dočkali vytouženého miminka.

Samotnou IVF terapii potom často provázejí pocity beznaděje i přílišná očekávání. Z praxe psycholožky vyplývá, že tíha problému obvykle dopadá více na ženu. "Pokud žena tuto zátěžovou situaci sama nezvládá a uzavře se do sebe, mohou u ní problémy přerůst až do úzkostí, poruch nálad, nespavosti, sociální izolace, problémů ve vztazích či apatie. Případně dospěje do bodu, ve kterém už neřeší nic jiného než otěhotnění, a její život se mění na 'honbu' za dítětem," vysvětluje Jana Březinová, psycholožka z pražské kliniky IVF CUBE.

Muži jsou také ve stresu

Ale nenechme se mýlit, že se ten strach týká jen žen. Dost často postihuje i muže, kteří by si taky přáli potomka. A také by chtěli, abych jejich milovaný protějšek byl spokojený. Marné pokusy mohou mezi partnery vytvořit velké napětí a důvody hádek.

Nejtěžší bývá pro muže situace, kdy musí přijmout darovanou spermii. "Muži všeobecně o svých problémech neradi hovoří. Možná je to kvůli předsudku, že 'muži nepláčou' a ženě by měli být oporou. Mnohokrát by přitom pomohlo, kdyby s partnerkou mluvili o tom, jak se cítí, co je trápí a co potřebují," dodala odbornice.

Čím déle to trvá a čím déle se u umělého oplodnění nedostavuje kýžený výsledek, šance na početí v tomto psychickém rozpoložení jsou menší a menší. "Čím delší a náročnější je terapie, tím snadněji dochází k psychickým potížím. Ve své praxi však někdy pozorujeme problémy už při prvním cyklu IVF. Mnohokrát jsou za ně zodpovědné velká očekávání a naděje, že to vyjde," říká Březinová.

Jaké to má řešení?

Psycholožka neplodným párům doporučuje, aby se nebály požádat o pomoc. Psychologické poradenství totiž podle jejích slov ovlivňuje úspěšnost IVF procedur významným způsobem.

"Mnohokrát pomůže už jen možnost mluvit o svém problému, zformulovat svoje myšlenky a uvědomit si, jak je možné situaci řešit. Na terapiích s pacienty vycházím z filozofie postmoderní psychologie a zaměřuji se hlavně na jejich vlastní příběh. Využívám přitom sílu dobré otázky, která podněcuje k užitečnému přemýšlení a hledání nových pohledů i možné souvislosti neplodnosti s naším životním příběhem," dodává Březinová.

Občas cesta za miminkem může být těžká, složitá a náročná, ale když se partneři zaměří i na vlastní psychiku a pohodu, byť jim jedna čárka na těhotenském testu přináší útrapy, může to přinést úspěchy.