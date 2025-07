Nádor na mozku ji přivedl k psychedelikům. Léčba není pro každého, varuje psycholožka

Vážné zdravotní obtíže, které způsobila autonehoda v mládí, dovedly psycholožku Kristínu Pomothy k asistované léčbě psychedeliky. Nejdřív měla velký strach, pak respekt, hodně si o tom četla, až nakonec terapii podstoupila pod odborným vedením. Potřebovala se vyrovnat s vnitřním traumatem vlastní smrtelnosti. V podcastu (ne!)ZÁVISLÁ se rozpovídala o léčbě, ale také o vhodnosti psychedelik.

"Přivedl mě k tomu nádor na mozku, který byl následkem autonehody. Necítila jsem se zdravá, bylo to velmi vážné zjištění. Musela jsem se vypořádat s blízkostí smrti. Bylo to pro mě velmi důležité. A v tom čase se mi vyskytla možnost jít bezpečně do psychedelického zážitku, který mi pomohl se vypořádat s mou vlastní smrtelností," promluvila psycholožka v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Limity medicíny

Debata o asistované terapii psychedeliky nabírá na obrátkách po celém světě. Tam, kde konvenční medicína naráží na své limity - ať už jde o těžké deprese, úzkosti, závislosti, nebo hluboká traumata -, se do popředí dostávají látky jako ketamin, LSD či psilocybin. Příběh Kristíny Pomothy tuto vlnu zájmu ukazuje z velmi osobního a přesvědčivého úhlu.

Cesta Kristíny Pomothy k psychedelikám nebyla přímočará ani snadná. Vážné zranění z mládí, nádor na mozku, o kterém dlouho nevěděla, jestli je zhoubný, či ne. Strach a trauma z blízkosti smrti jí přivedla až k léčbě ketaminem.

Jedna z cest

Založila vlastní společnost Curacura, kde se snaží ukázat, že psychedelika mohou být jednou z cest k uzdravení. Upozorňuje ale, že to není léčba pro každého. Pacient musí podstoupit různá sezení pod vedením psychologů a psychiatrů, kteří vyhodnotí, jestli se na léčbu hodí.

"Psychedelika nejsou nástroj pro každého. Musí tam probíhat nějaký screening a zvážení, jestli je ten pacient vhodný. Při řešení traumatu s ním pracovat postupně a pod vedením psychoterapeuta," upozorňuje Kristína, která je i spoluautorkou knihy Psychedelika v Česku a na Slovensku.

Důležité je vědět o pacientovi co nejvíc informací, především o fyzickém a psychickém stavu. Také o jeho rodinné anamnéze. Jestli někdo mezi příbuznými trpěl schizofrenií, psychózami a jinými závažnými psychickými stavy.

Blýskání na lepší časy

Léčba pomocí LSD nebo ketaminu je stále až druhá volba, když u pacientů s depresemi či úzkostnými stavy selhává konzervativní léčba. Nicméně i tady se věci mění, poslanci před dvěma měsíci souhlasili s využitím psilocybinu v asistované psychoterapii. Doposud byl psilocybin dostupný pouze v rámci kapacitně omezených klinických studií, nyní to vypadá, že brzy jej bude moci předepisovat psychiatr výlučně ve zdravotnických zařízeních a pod pečlivým lékařským dohledem.

"Psychedelika dokážou radost ze života navrátit. Ale je to proces, je to vedená terapie, která připravuje, provádí a potom integruje psychedelický zážitek. Je to velmi důležité, aby to šlo takto po sobě," upozorňuje Kristína Pomothy.