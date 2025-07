"Mami, ty jsi boomer." Taky nerozumíte svým dětem? Ballerina Cappuccina válcuje sítě

Ballerina Cappuccina, Tralalero Tralala či Bombardiro Crocodilo. Říká to vaše dítě a vy nevíte, o čem to mluví? Nejste v tom sami. Italský brainrot ovládl mobilní telefony a stal se hitem mezi dětmi. A my si teď vysvětlíme, kde se to celé vzalo a co ta slova znamenají.

Poslední dobou se děti smějí nad různými videi a obrázky s nepochopitelným obsahem. Jde o italské brainroty. Nelze na to jít logickým myšlením. Jedná se o proud absurdního obsahu, kde se náhodně nebo omylem obrázky vytvořené umělou inteligencí mísí s nesmyslnými zvuky a texty, čímž vzniká specifický druh chaotického online obsahu. Žralok v teniskách Kluci i holky jsou paf ze žraloka v teniskách, baletky s hlavou jako šálek kávy či krokodýla s tělem bombardéru. Snad v každé domácnosti uslyšíte popěvky typu Tung Tung Tung Sahur nebo Cappuccino Assassino. Kde se tento podivný "jazyk" u dětí vzal? Související Dětství bez mobilu? Odborníci bourají mýty, online svět může mít i plusy Na webu nezzazvoni.cz se píše, že první vlna těchto memů se začala šířit na TikToku na přelomu ledna a února 2025, kdy uživatel @eZburger401 nahrál video s charakterem Tralalero Tralala. Trend rychle eskaloval a v březnu 2025 explodoval díky postavě Ballerina Cappuccina, jejíž video získalo přes 19,5 milionu zhlédnutí během pouhých tří týdnů. Co je italský brainrot Italský brainrot se objevil na začátku letošního roku, vyznačuje se absurdními obrázky generovanými umělou inteligencí. Tyto obrázky zobrazují tvory s pseudoitalskými jmény a rychle se rozšířily na sociálních sítích jako jsou TikTok a Instagram. V roce 2024 byl termín brain rot oxfordským slovem roku. Tento termín odkazuje na zhoršující se stav mysli při nadměrné konzumaci "triviálního či nenáročného obsahu" online. Fenomén brainrotu není náhodný. Výzkumy ukazují, že teenageři cíleně vyhledávají "brainrot" na TikToku jako nástroj k vypnutí všeho stresu. Je to způsob účasti v digitálním světě, který jim umožňuje užívat si bezmyšlenkovitý obsah. Každá doba má svoje "U nás ve třídě není snad nikdo, kdo by neznal brainroty a nepoužíval je. S kamarády na tom máme rádi to, jak jsou ty obrázky vtipné a názvy srandovní. Hrozně nás to rozesmívá a baví," prozradil nám budoucí žák třetí třídy Milan. Některé postavy italského brainrotu vyvolaly kontroverze kvůli nevhodnému obsahu nebo narážkám, které mohou být vnímány jako urážlivé vůči některým kulturám nebo náboženstvím. Například postavy Tralalero Tralala a Bombardillo Crocodillo byly obviněny z islamofobie a zlehčování konfliktu v Pásmu Gazy. Ale dětská psychiatrička Ivana Růžičková na těchto postavičkách zrovna problém nevidí. "Je to jen trend jako každý jiný. Každá doba má svoje. My se smáli Patovi a Matovi, dnešní děti mají jiná vtipná videa. Ale rodič by měl samozřejmě mít kontrolu nad vším, co se děje ve virtuálním světě."