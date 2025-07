Dětství bez mobilu? Odborníci bourají mýty, online svět může mít i plusy

Ze všech stran se ozývá, jak jsou mobily a internet pro děti tichým zabijákem jejich mozkových buněk. Že koukání do obrazovky zabíjí jejich kreativitu a fantazii. Ale existují i youtubeři či počítačové hry, které mohou dětem pomoci při jejich všestranném rozhledu, odpovídat na důležité otázky či rozvíjet jejich přirozenou zvídavost a touhu tvořit.

Taky už máte dost vět typu "Naše dětství bez telefonů bylo lepší" či "Dnešní děti kvůli internetu jen hloupnou"?

Není se čemu divit. Ta "masírka" ohledně používání mobilů či počítačů dětmi je všudypřítomná, až se bojíte na chvíli pustit pohádku, abyste se nestali veřejným nepřítelem.

Samozřejmě vše má své hranice. Jako rodiče bychom měli mít přehled, na co děti koukají, kdo nebo co ovlivňuje jejich pohled na svět. Ale i tolik propírané počítačové hry či youtubeři mohou mít kladný vliv na rozvoj dětské fantazie a všeobecného přehledu či nástrah světa.

Příkladem dobrého vzoru je třeba autor videí Jiří Burýšek alias Jirka. Vysvětluje věci, upozorňuje na nástrahy. Dělá to způsobem, který je poutavý, není sprostý či jinak škodlivý pro dětské oči a mentalitu. Spíše se vtipnou formou snaží ukázat, jak žít v tomto světě lépe.

"Točím videa o aktuálních tématech a různých fenoménech současnosti. A občas se pouštím do pátrání po různých podvodech a podvodnících nebo do odhalování všemožných triků a nekalých praktik," píše na svém YouTube kanále Burýšek, který za osvětu získal i ocenění od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

To, že má velký úspěch, ukazuje i počet jeho sledovatelů. Má půl milionu fanoušků, kteří hltají každé jeho video. A nejen děti. I rodiče se často nad jeho vysvětlováním zamyslí a nechají se vtáhnout do děje.

Počítačové hry jako trénink fantazie

Velkým fenoménem se staly i počítačové hry Minecraft a Roblox. Hry, ve kterých nejde jen o bezduché střílečky či jízdy v autě. Do děje musí děti zapojit i svou představivost a především tvořivost. Přes obrazovky si mohou stavět celé vesnice, zábavní parky či restaurace, kde si sami vybírají, jaké menu by jejich návštěvníci měli zkusit.

"Minecraft je jako nepopsaná stránka, otevřený svět, který nabízí místo, kde si můžete splnit své vlastní sny a prožít různé příběhy. S každou vytěženou kostičkou budete mít radost, že jste zase o krok dál k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu životu. Hra je vhodná pro všechny, kteří v sobě stále ještě nezabili poslední kapičku fantazie," píše se u hry, s čímž souhlasí i spousta rodičů.

Co na to odborníci?

Diskutabilním tématem je závislost na mobilech či počítačových hrách. Žádný rodič nechce svému dítěti způsobit psychické problémy tím, že ho "odloží" k obrazovkám. Psychologický výzkum brněnské Masarykovy univerzity ukazuje, že to nebude tak horké, jak se může zdát.

"Hry samotné mohou za vznik závislosti minimálně. Pokud se někdo do problémů dostane, je to spíše proto, že k tomu měl psychologické předpoklady. Ne proto, že by hrám nešlo odolat," uvedl například vedoucí vědeckého týmu Lukas Blinka pro ČT24.

To, že používání moderních technologií u dětí a mládeže není jen černobílé, říká i psycholožka Markéta Miláčková Čermáková z ambulantní kliniky Neo centrum. Nechce paušalizovat dopad obrazovek na psychiku dětí, protože mohou mít i svá pozitiva.

"Nechci vyhrocovat debatu o tom, že mobily jsou jen špatné. Osobně si to nemyslím. Nic totiž není pouze černobílé. Například možnost potkávat se online rozšiřuje možnosti mladých lidí mít kamarády. Jsou lidé, kteří si opravdu velmi obtížně tvoří vztahové vazby v reálném světě. Pro ně je vlastně záchrana možnost utvořit si dobrou vztahovou vazbu v online světě. To se opravdu nedá paušalizovat," přiznala odbornice na dětskou duši a dodává:

"Nemám ráda černobílost. Ano, asi jsou jisté rizikové faktory, které hrozí při používání online technologií. Může být třeba jednodušší vyhledat si na síti, jak spáchat sebevraždu. Nebo najít lidi, kteří mě v tom podpoří. Nicméně na druhou stranu mohu ve virtuálním světě najít také pozitivní podporu," dodala pro web Praha In.

Je především na rodičích, jaké hranice nastaví svým potomkům při používání internetu. Ale dá se z toho vytvořit i rodinná zábava, když se budete snažit pochopit, proč si vaše dítě zrovna oblíbilo Minecraft, a zkoušet mu pomáhat tvořit jeho svět. Je to skvělá cesta k přiblížení se k dítěti a jeho vnitřnímu rozpoložení a touhám.