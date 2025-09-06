Psychoterapie

"Odmalička jsem cítil, že se víc zajímám o kluky." Na vesnici to bylo pro gaye těžké

Lucie Šaléová Lucie Šaléová
před 1 hodinou
Zamiloval se do stejného pohlaví už v první třídě. Ale přiznání se k odlišné sexuální orientaci nebylo v devadesátých letech, ve kterých vyrůstal, ještě tak snadné. Zvlášť na vesnici, kde žil. Dlouho to v sobě potlačoval. Svobodu získal až na vysoké škole. Přestěhoval se do Brna a najednou byl sám sebou.
Přiznání se k jiné sexuální orientaci není snadné.
Přiznání se k jiné sexuální orientaci není snadné. | Foto: Profimedia.cz

Vyrůstat na vesnici kousek od Ústí nad Labem a být gay nebylo nic snadného. V 90. letech se teprve zvolna pohled na gaye začínal měnit, homosexualita si pořád nesla stigma z minulého režimu. Dobře si to pamatuje i muž, který Aktuálně.cz vyprávěl svůj příběh. Redakce jeho jméno zná, ale vyprávění zveřejňuje anonymně. 

"Tohle jsem asi cítil od malička - že se víc zajímám o kluky. První crush jsem měl na kluka už v první třídě na základní škole," rozpovídal se muž, který vystudoval advokacii.

Související

Prošli jste si peklem? Sdílejte svůj příběh a dejte naději dalším rodičům

Dítě

Srovnat se se svou orientací a přiznat si ji však nebylo jednoduché. Proto ji dlouho potlačoval - až do chvíle, kdy se odstěhoval na vysokou školu do Brna. Tam získal tolik vytouženou svobodu a mohl být konečně sám sebou.

Předtím ho ale čekal rozhovor s rodiči. Nechtěl jim lhát - potřeboval jim říct pravdu. Jako první se svěřil své sestře, se kterou má velmi blízký vztah. U mámy a táty si dával na čas, ale nakonec jim všechno pověděl. A ulevilo se mu.

"Pro moje rodiče to na začátku bylo složitější. Byl to pro ně nezvyk, něco neznámého, čeho se báli. Nebyla tam žádná velká scéna nebo drama, ale prostě jim trvalo, než si na to zvykli. Pak už to bylo úplně v pohodě. Celkově mám se svou rodinou výborný vztah - a stejně tak i s rodinou mého přítele," přiznal.

Narážky, pohledy a posměšky

Před coming outem se bohužel setkával s homofobií, a proto otálel i s tím, kdy se svěří kamarádům a blízkým. Naštěstí se od té doby, tedy za posledních dvacet let, mnoho změnilo.

"Za posledních 20 let jsem se s tím setkal už jen málokdy a nikdy nešlo o nic dramatického. Spíš o narážky, hloupé vtipy nebo nepříjemné pohledy. Asi mám v tomhle celkem štěstí, protože žiju v mezinárodním prostředí a takové 'růžové' bublině," dodal se smíchem.

Jeho okolí dnes jeho sexualitu vůbec neřeší. Netají se tím, že žije s mužem - milují se, rádi spolu cestují, chodí na večeře a často do společnosti. Dlouhá léta advokát podporuje Prague Pride - finančně i jinak - a byl by rád, kdyby podobných aktivit bylo víc.

Související

Moderátor, fotbalista či herečka: měli rodiny, manželství, pak přišel coming out

Coming out
7 fotografií

Podle něj se situace LGBTQ+ komunity výrazně zlepšila, i když v menších městech je podle jeho slov pořád co dohánět. Tam se necítí vždy úplně svobodně - na některých vesnicích je homosexualita stále považována za něco "podivného" a těžko uchopitelného.

"Za posledních 20 let se dosáhlo velkého pokroku a lidé vnímají LGBTQ+ problematiku jinak než dřív. Nicméně před námi stále zůstává spousta práce - zejména v menších městech, kde na mě občas koukají jako na 'dvouhlavé tele', když chytnu svého kluka za ruku," uzavírá muž, který by svým příběhem rád vzkázal, že se nikdo nemusí bát být sám sebou.

Kde najít pomoc?

Jestli vám přijde, že už to doma nezvládáte s dítětem a jeho psychický stav se horší, navštivte Centrum krizové intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Mají tam nepřetřitou pomoc a můžete přijet kdykoliv bez objednání. 

Tým krizových interventů CKI sestává z psychologů, psychiatrů a zdravotních sester. Klientům poskytujeme podporu v krizových situacích, které nejsou aktuálně schopni zvládat vlastními silami. Cílem intervence je, aby se klient ve své situaci vyznal a byl schopen převzít kompetence pro její řešení.

V indikovaných případech může být krizová intervence rozšířena i o farmakoterapii a celé spektrum psychoterapeutických aktivit. Péče CKI o klienta je vždy krátkodobá a nenahrazuje péči psychologické či psychiatrické ambulance.

Kontaktní telefon do ambulance krizového centra:

(+420) 284 016 110

Nemusíte být na vše sami.

Zdroj: Lucie Šaléová
 
Mohlo by vás zajímat

"Jsem optimista." Komik Pavlásek ale přiznal, že to s ním pokaždé není jednoduché

"Jsem optimista." Komik Pavlásek ale přiznal, že to s ním pokaždé není jednoduché

Moderátor, fotbalista či herečka: měli rodiny, manželství, pak přišel coming out

Moderátor, fotbalista či herečka: měli rodiny, manželství, pak přišel coming out
7 fotografií

Leukemie se mu čtyřikrát vrátila. Nad vodou ho drží chůze

Leukemie se mu čtyřikrát vrátila. Nad vodou ho drží chůze

Můj syn albín. Maminka promluvila o špatném zraku, spáleninách a obavách z jinakosti

Můj syn albín. Maminka promluvila o špatném zraku, spáleninách a obavách z jinakosti
0 fotografii
Psychické problémy a civilizační choroby Magazín.Aktuálně.cz Obsah gay a lesbická liga homosexualita homosexuál, gay psychika

Právě se děje

před 15 minutami
Zemřel obr v brance. Dryden byl legendou Montrealu i kanadského hokeje

Zemřel obr v brance. Dryden byl legendou Montrealu i kanadského hokeje

Kanadský brankář Ken Dryden zemřel po boji s rakovinou ve věku 78 let. Šestkrát vyhrál Stanley Cup a změnil způsob, jak se v NHL chytá.
před 37 minutami
Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"
11:06

Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"

Ekonomický program hnutí ANO pro volby v roce 2025 nabízí snížení korporátní daně, zastavení růstu odvodů pro živnostníky nebo zvýšení důchodů.
před 48 minutami
Apple čelí žalobě kvůli využívání knih k trénování umělé inteligence

Apple čelí žalobě kvůli využívání knih k trénování umělé inteligence

Spisovatelé tvrdí, že společnost Apple knihy bez povolení zkopírovala a neposkytla jim jako autorům žádnou kompenzaci.
před 53 minutami
Jeden z Putinových nejvěrnějších má přístup k jaderným zbraním. Přežil i vzpouru

Jeden z Putinových nejvěrnějších má přístup k jaderným zbraním. Přežil i vzpouru

Ruský generál Valerij Gerasimov je od listopadu 2012 náčelníkem generálního štábu ruské armády a prvním náměstkem ministra obrany.
Aktualizováno před 1 hodinou
Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Letos je to 50 let, co osmnáctiletá dívka z Řevnic sebrala odvahu, odjela do New Yorku na US Open a už se nevrátila.
před 1 hodinou
Prahu zasáhl vydatný déšť. Jedna stanice krátce překročila první povodňový stupeň

Prahu zasáhl vydatný déšť. Jedna stanice krátce překročila první povodňový stupeň

Na některých místech Česka od pátečního večera vydatně pršelo, nejvíc v Praze, kde za posledních 24 hodin spadlo i přes 50 milimetrů srážek.
před 1 hodinou
"Odmalička jsem cítil, že se víc zajímám o kluky." Na vesnici to bylo pro gaye těžké

"Odmalička jsem cítil, že se víc zajímám o kluky." Na vesnici to bylo pro gaye těžké

"Od malička jsem cítil, že se víc zajímám o kluky," vypráví svůj příběh dvaačtyřicetiletý muž. Zamiloval se do spolužáka už v první třídě.
Další zprávy