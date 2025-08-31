Psychoterapie

Moderátor, fotbalista či herečka: měli rodiny, manželství, pak přišel coming out

Moderátor Jan Musil se po letech přiznal k homosexualitě.
Nejdříve se oženili či vdaly a založili rodiny. Někdo kvůli režimu, někdo z přesvědčení, že je to tak správné. Ale nakonec poznali, že nejsou šťastni. Potřebovali jít s pravdou ven a být s tím, koho skutečně milují. Někomu trvalo i roky, než si sám sobě přiznal a pak i svému okolí, že ho přitahuje stejné pohlaví. Báli se o tom mluvit. Ani český showbyznys či sportovní svět není výjimkou.

Pořídili si rodiny, děti, zákonité partnery, ale po letech si uvědomili, že jejich život je jedna velká lež. Byť své nejbližší milovali, museli se přiznat k jiné sexuální orientaci, jinak by se z toho zbláznili. Chtěli žít v pravdě nejen sami k sobě, ale i ke svému okolí.

Kdo ze známých osobností až po vztahu s druhým pohlavím oznámil, že je gay či lesbička

Jakub Jankto, fotbalista

Jako první z české ligy se veřejně k homosexualitě přiznal bývalý záložník Sparty. Dlouhou dobu věděl, že jeho manželství není šťastné kvůli tomu, že se mu líbí kluci. Bál se ale odsouzení. Přece jen v týmovém sportu jsou jiná "pravidla" a fotbalisté jsou bráni jako alfa samci.

"Jako všichni ostatní mám své silné stránky, mám své slabiny. Mám rodinu, mám přátele. Mám práci, kterou dělám nejlépe, jak to jen umím. Už mnoho let, se vší vážností, profesionálně a s vášní. Jako všichni ostatní chci i já svobodně žít svůj život. Bez strachu, bez předsudků, bez násilí. Ale s láskou. Jsem homosexuál a už se nechci déle skrývat," oznámil na svém Instagramu.

Jakub Jankto
Jakub Jankto | Foto: ČTK

S manželkou žil do roku 2021. Jejich rozchod byl bouřlivý. Pak Jakub přišel s pravdou, že jejich vztah ztroskotal především kvůli jeho sexuální orientaci. Mají spolu syna Davida a od té doby spolu vycházejí daleko lépe.

Jitka Smutná, herečka

Hvězda seriálu Ulice se narodila do socialistického Československa. V té době nebylo tak snadné, aby se někdo hlásil k homosexuální orientaci. Ta sice nebyla trestná, ale veřejně se o ní nemluvilo. Proto se herečka podle očekávání vdala a založila rodinu. Když ale přišla svobodná doba, socialismus a komunisté se stali jen šílenou minulostí, konečně se mohla volně nadechnout. Jen trvalo ještě nějaké ty roky, než šla s pravdou ven.

Foto: Profimedia.cz

"Být lesbou není žádná strašidelná věc a moje přiznání pomohlo i lidem kolem mě. Třeba maminkám, aby přijaly své jinak orientované dítě. To jediné mě smiřuje s nevyžádanou pozorností. Musela jsem i něčím zaplatit, ale pokud je člověk nějak známý, má víc příležitostí pomáhat. A to je dobře," řekla Magazínu DNES.

Jako první se o tom, že je lesbička, dozvěděl její manžel. Chtěla to s ním v klidu probrat. Přece jen spolu strávili půlku života a nechtěla se rozcházet ve zlém. Muž to prý přijal statečně a dokonce se všichni scházeli i s Jitčinou partnerkou. Jen po sedmi letech vztahu se ženou přišel krach. Ale herečka rozhodně nelituje svého rozhodnutí, že svůj coming out oznámila i veřejně.

Honza Musil, moderátor

Jan se o ženil již v raných studentských letech s láskou Ivetou, s níž mají dnes už dospělé dcery, Lucii a Veroniku, které je učinily prarodiči. Jenže během let si moderátor začal uvědomovat, že se mu líbí kluci. 

Foto: Profimedia.cz

"Mohu v klidu napsat, že i přes to, jaký jsem, vím, kdo jsem a kam patřím. Jsme rodina. Máme úžasné dcerky, správná vnoučata a bezvadné partnery. Jsem šťastný chlap, pyšný táta a praštěný dědeček," napsal na Instagramu.

Kdo by ale čekal, že jeho manželka na něj zanevřela a odešla ze vztahu se zlomených srdcem, ten by se mýlil. Dodnes jsou přátelé a se svým přítelem Ivetu navštěvují. 

Kam se obrátit?

Cítíte, že si stále nejste jisti svou sexuální orientací? "Nemusíte být na to sami. Nejdůležitější je se někomu svěřit, nenechávat to v sobě. Pak se může stát, že se budete trápit a uzavírat do sebe. Jestli to nechcete říct nikomu z kamarádů či rodině, nebojte se obrátit na odborníky, třeba na psychology a terapeuty," radí dětská psychiatrička Ivana Růžičková.

To stejné platí i pro rodiče. Aby se nedopustili nevratných chyb, je lepší se poradit s někým nestranným, jak se správně zachovat, když jim dítě oznámí, že jsou homosexuální orientace.

Nebo zavolejte na Modrou linku, kde vám poradí: 608 902 410. Či si stáhněte aplikaci Nepanikař. Dostane se vám podpory během pár minut. 



