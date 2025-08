"Byla to děsivá podívaná." První poprava na elektrickém křesle byla zpackaná

Popravčí místností se linul zápach spáleného masa. Ale William Kemmler pořád žil. Po 17 sekundách, kdy do něj proudila elektřina, byl těžce popálený, z hlavy se mu kouřilo. Až druhý pokus byl úspěšný, trval minutu a pouštěli do něj napětí 2000 voltů. Bylo 6. srpna 1890 a takhle se v USA začala psát historie poprav na elektrickém křesle.

William Kemmler, alkoholik a negramotný prodavač zeleniny, se před 135 lety stal v Auburnské věznici ve státě New York v USA prvním člověkem popraveným na elektrickém křesle. Nebyl to žádný lidumil, svoji družku Tillie Zieglerovou brutálně zavraždil sekerou, ale způsob, jakým sám umíral, zanechal ve svědcích hluboké trauma.

První pokus selhal

Poprava Kemmlera nebyla bez kontroverzí. Jeho právníci argumentovali tím, že elektrické křeslo představuje krutý a neobvyklý trest, což se nakonec ukázalo, že měli pravdu. Samotná poprava totiž proběhla s technickými obtížemi, které z ní učinily hrůznou podívanou.

Popravy v USA Ve Spojených státech se historicky používalo a stále používá několik metod popravy. Od osmdesátých let 20. století se většina států, které trest smrti vykonávají, přiklání k popravě smrtící injekcí, jež považována za humánnější. Až do roku 1966 a poté od znovuzavedení v roce 1976 bylo na elektrickém křesle popraveno několik stovek zločinců. Informační středisko pro trest smrti v USA, což je nezisková organizace, udává, že od spuštění databáze v 70. letech, bylo popraveno 1634 mužů a žen, z toho několik desítek na elektrickém křesle. Kromě USA se elektrické křeslo používalo na Filipínách.

První pokus selhal, proud byl do Kemmlera pouštěn 17 sekund, ale Kemmler zůstal naživu. Napětí bylo následně zvýšeno na 2000 voltů, což vyžadovalo čas na dobití generátoru. Během této prodlevy bylo slyšet Kemmlera sténat, ačkoliv byl ošklivě popálený. Druhý pokus trval zhruba minutu a svědci popsali scénu jako otřesnou - cítili spálené maso a z Kemmlerovy hlavy stoupal kouř.

"Udělali by lépe, kdyby použili sekeru," komentoval to George Westinghouse. Přítomný reportér prohlásil: "Byla to děsivá podívaná, mnohem horší než oběšení."

Westinghousova slova, zastánce střídavého proudu, nebyla od věci a je dobré je zasadit do kontextu, protože v té době se také rozhodovalo o tom, jestli se bude všeobecně používat proud střídavý, anebo stejnosměrný. Což pro změnu navrhoval vynálezce Thomas Alva Edison.

Inovace kata

Praktické detaily elektrického křesla do finální podoby dotáhl a patentoval Edwin Davis, první státní kat způsobilý obsluhovat toto zařízení.

I přes drastický začátek s Kemmlerem se elektrické křeslo s technickým zdokonalením prosadilo jako převládající způsob exekucí a používalo se nepřetržitě až do roku 1966, kdy byl trest na dvanáct let zrušen. Po znovuzavedení poprav v roce 1976 na elektrickém křesle zemřely další desítky odsouzenců. Debaty o přijatelnosti tohoto způsoby popravy se de facto vedou dodnes.