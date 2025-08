Pivo pod křídly Spitfirů. Tajemný příběh nebeského jezdce z Rohozce

Když anglické pivovary během druhé světové války dodávaly vojákům pivo zdarma, sotva mohly tušit, že o desítky let později inspirují příběh, který se začne odehrávat v Malém Rohozci – vesničce na dohled skal Českého ráje. „Díky našemu sládkovi, který je také pilot, vznikl nápad vzdát poctu letcům, kteří bojovali za svobodu,“ vysvětluje Petr Hadl z rohozeckého pivovaru zrození nebeského jezdce.

Za druhé světové války poskytovaly anglické pivovary pivo armádě zdarma. "V roce 1944, během vylodění v Normandii, vojákům sice chutnalo místní víno, ale chybělo jim pivo. Stíhači spitfirů proto vymysleli originální způsob, jak pivo přepravit přes kanál La Manche - nalévali ho do prostorů pro náboje nebo čepovali do přídavných nádrží svých letadel," vypráví Petr Hadl, ředitel Pivovaru Rohozec. Jenže místo vděku se dočkali četných stížností, že je pivo cítit po benzinu a oleji. "Tak si pod křídla připevnili sudy a z legrace letadla přejmenovali na beerfiry."

Sky rider z Českého ráje

Příběh beerfirů a fakt, že několik československých letců v RAF bylo z okolí Malého Rohozce, inspiroval hlavního sládka pivovaru, který sám rád létá. Tak se zrodil nebeský jezdec neboli pivo Sky Rider. "India Pale Lager, spodně kvašená desítka, za studena dochmelená anglickými a americkými chmely. Ucítíte citrusovou vůni s trochou angreštu na konci," vysvětluje ředitel Hadl.

V Malém Rohozci se pivo vaří už 175 let. Za tu dobu měl pivovar několikrát na kahánku. "Každý si myslel, že pivo je náš národní poklad a že vydělá bez větší investice obrovské peníze," dodává Hadl. Přesto pivovar Rohozec přežil a dnes tu vznikají piva, která ctí nejen nebeské jezdce, ale i jedinečnou krajinu Českého ráje.

Pivní příběhy

Letos navíc slaví CHKO Český ráj úctyhodných 70 let od svého založení - jedná se totiž o nejstarší chráněnou krajinnou oblast v Česku. Díky dlouholeté spolupráci pivovaru s CHKO vznikla speciální jedenáctka pojmenovaná jednoduše "70 let CHKO Český ráj".

"Můžeme používat regionální značku Pivo Českého ráje, takže bylo logické k narozeninám připravit něco výjimečného. Jedná se o klasický český ležák, jedenáctku, jejíž etiketu zdobí silueta Trosek, symbol našeho kraje. Pivo jsme vyvinuli společně s ochranáři, aby nejen chutí, ale i vizuálně zachycovalo krásu a jedinečnost našeho regionu."

A když už jsme u Trosek na etiketě speciálního ležáku, stojí za zmínku i ostatní piva, která si pevně drží spojení s krajinou Českého ráje. "Musím se přiznat, že ačkoliv jsem se v kariéře mockrát smál, když někdo hned po nástupu měnil obaly, sám jsem tady v Rohozci udělal to samé," usmívá se Hadl, který stojí v čele rohozeckého pivovaru od začátku letošního roku. "Ze zvědavosti jsem se tehdy ptal, proč se jedno z našich piv jmenuje Skalák. Smáli se mi, že je to přece jasné - skalní města jsou pro Český ráj typická a jsou to významné přírodní památky. Tak jsem se zeptal, proč se to druhé jmenuje Třináctka, jestli je to taky nějaká významná památka? A oni na to, že to ne.

Jenže jak každý milovník piva ví, ačkoli je každé pivo unikátní, vždy má svůj příběh. Ležácká řada z Rohozce odkazuje na krásu místní krajiny.

"Kromě Skaláka tak máme například Skauta, který připomíná kempování, skauting a putování přírodou i její ochranu, z původní Třináctky je Maják - nejvýraznější skála Českého ráje." A jaký název nese nealko pivo? "Jizera," usmívá se Petr Hadl, "tam byl odkaz jasný - voda a čistota." Na podzim v Rohozci ještě uvaří speciál ke svým narozeninám.

Rohozecký pivovar byl v dobách svého založení velmi moderní, byl jedním z mála parostrojních pivovarů v Rakousku-Uhersku a rohozecké pivo bylo známé široko daleko. V běhu let musel pivovar čelit nezájmu i špatnému hospodaření svých majitelů. Více z jeho historie a výroby rohozeckého piva, které se stále vaří na páře, naleznete v galerii.