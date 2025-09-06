Podcasterovi se fanoušci složili na pražský činžák. Sto milionů vybral za dva dny

Vojta Žižka je známé jméno nejen na byznys scéně. Pozornost si získal, když opustil vysoký post v České spořitelně, kde spravoval aktiva za 12 miliard, aby začal natáčet podcast o investování. Dnes ho poslouchá přes 200 tisíc lidí měsíčně. A právě na důvěře této komunity stojí celý příběh.
Neobvyklý projekt, který zaujal nejen podnikatele, nevznikl náhodou. Tip na činžovní dům v lukrativním Podolí přinesl realitní investor Martin Ladyr, který má na kontě vlastní portfolio a zkušenosti z oblasti developmentu. S Vojtou spojili síly, založili společnost Podolská 144 a rozhodli se koupit celý dům za necelých 100 milionů korun.
Dům má 15 bytových jednotek, 14 garáží a prostor pro restauraci. V současnosti je zapsán v katastru jako jeden celek. Cílem je ho "naporcovat" na jednotlivé byty, lehce zrekonstruovat a rozprodat. A právě tady vzniká investiční příležitost. Kupní cena za m² je totiž prý 60-70 tisíc, zatímco tržní ceny se v dané lokalitě pohybují okolo 130-150 tisíc za m².
Crowdfunding s lidskou tváří
Dvojice zvolila platformu Fingood, která projekt technicky zastřešila. Ale jinak? Vše šlo přes komunitu. Žádná reklama, žádné billboardy. Jen síla jména a důvěra těch, kteří Žižku poslouchají, sledují a věří mu.
Nejprve dostali šanci patroni na Patreonu. Poté investoři s takzvaným priority passem - tedy ti, kteří už na Fingoodu investovali minimálně 500 tisíc korun. A veřejnost? Ta se ke slovu ani nedostala. Ve chvíli, kdy se měla možnost zapojit, bylo už vše vyprodáno.
Za 49 hodin byla částka pokryta. Přidaly se drobné investice od několika set lidí, v některých případech šlo o částky v řádech tisíců, jindy o statisíce až miliony korun.
Výnos a síla příběhu
Investorům byl slíben třeba výnos až 11 % ročně - v závislosti na výši investice - a další benefity. A aby byla důvěra ještě posílena, Vojta i Martin ručí nejen nemovitostí, ale i směnkami na svůj osobní majetek. Ladyrovi šlo prý především o příležitost, jak komunitě ukázat, že i dnes se dají najít unikátní, bezpečně zajištěné investiční projekty.
Nejde však jen o investici. Vzniká časosběrný film, který bude mapovat celý proces - od koupi přes rekonstrukci až po prodej bytů. Následně bude publikován na YouTube kanálu Vojty Žižky a má sloužit nejen jako dokumentace, ale i jako edukační nástroj pro komunitu investorů.
Podle výsledku a reakcí jde o výjimečnou kombinaci silné komunity, reálné investiční příležitosti a lidského příběhu. A to i přes to, že nic v investicích není bez rizika.
Co bude dál?
Kupní smlouva je podepsaná, peníze připravené. V polovině září má dojít k převodu nemovitosti. Následujících 12 měsíců bude probíhat revitalizace, rozdělení jednotek a postupný prodej. Pokud půjde vše podle plánu, komunita investorů zhodnotí svou investici z 94 milionů na přibližně 150 milionů.
A pokud to vyjde, možná se díváme na začátek úplně nové éry.
Zdroj: CzechCrunch, E15, Fingood