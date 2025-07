Vystřihněte to! Swayze měl problém s kultovní scénou, Greyová herce nesnášela

Na filmovém plátně vášeň, za kamerou napětí. Patrick Swayze a Jennifer Greyovu si nesedli už při natáčení snímku Rudý úsvit a jejich napjatý vztah pokračoval i při Hříšném tanci. Při natáčení milostných scén se herečka zdráhala Swayzeho políbit, což způsobilo problémy i štábu. Víte, proč se musely na stromy lepit listy a kolikrát Patrick opakoval scénu s piruetou? O tom všem v Historkách z placu.

Swayze měl s ikonickou větou z Hříšného tance "Baby nebude sedět v koutě" problém, snažil se dokonce, aby byla z filmu vystřižena. "Takové blbosti nikdo reálně neříká," tvrdil herec s tím, že je replika neuctivá vůči ženám.

Scénář k filmu byl více než čtyřicetkrát odmítnut, a to z toho důvodu, že produkčním studiím přišel příliš dívčí a nezajímavý. Film nakonec ukázal ale i hloubku - třeba v kostýmech. Hlavní dvojice se ve snímku totiž vždy obléká do kontrastních barev, Baby nosí velmi světlé oblečení a Johny velmi tmavé. Režisér tím chtěl symbolizovat nevinnost sedmnáctileté dívky a hříšnost o osm let staršího tanečníka.

Problémem při natáčení bylo počasí. Protože se natáčení protáhlo do podzimu a děj se odehrává v létě, museli filmaři přestříkávat zažloutlé listy na stromech, některé opadané museli dokonce lepit zpátky na stromy.

