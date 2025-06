Krve by se na place nedořezal. Do mrazivé scény se "alkoholičce" Rambě vůbec nechtělo

Český film Zápisník alkoholičky popisuje příběh Michaely Duffkové, která napsala knihu o své závislosti na alkoholu. Režisér Dan Svátek popsal nejzásadnější scénu celého natáčení, kdy si herečka musela oholit své vlasy. "Pořád mám lehké mrazení v zádech, když si na to vzpomenu. Krve by se v nikom ve štábu nedořezal," řekl pro iDnes.cz.

Podle Svátka postava danou scénu potřebovala a bez ní by to nebylo ono. "Byl v tom vzdor, zoufalství, nenávist, pomsta. Všechno dohromady. A to se nedá ošidit ani maskovat parukou. Terka si ostříhala vlasy, které měla, stejně jako ta postava, od dětství. A v tom výrazu je to vidět," vysvětlil.

S oholením vlasů měla problém i Ramba. "Vůbec se mi do toho nechtělo, ale cítila jsem, že je to potřeba. Pro mě je práce důležitější než paráda, to je asi jasný," popsala herečka pro iDnes.cz.

Ramba roli alkoholičky popsala jako "nejobtížnější postavu své kariéry", s výsledkem byla ale spokojená. "Možná poprvé v životě mám opravdu pocit, že jsem před kamerou nemohla udělat víc," řekla pro Forbes.

