Prahu čeká proměna za 10 miliard. Víme, proč palác Savarin přináší odlišnou vizi

Centrum Prahy čeká v příštích letech jedna z největších urbanistických proměn poslední dekády. Projekt Savarin od developerské skupiny Crestyl získal po šesti letech definitivní zelenou, a to znamená jediné: ambiciózní přestavba vnitrobloku u Václavského náměstí, pod kterou je podepsán světoznámý designér Thomas Heatherwick, se může naplno rozběhnout. 
Savarin má ambici stát se novým pulzujícím centrem města - místem, které spojí architektonické dědictví, kvalitní veřejný prostor a moderní městský život. Blok mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou, Panskou a Václavským náměstím se má lidem otevřít zcela novým způsobem.
Projekt bude tvořen čtyřmi samostatnými, ale propojenými částmi. Jeho středobodem se stane zrekonstruovaná historická jízdárna, kolem níž vznikne nové náměstí se zelení, kavárnami a restauracemi. Zároveň zde vznikne víceúčelový sál pro kulturní a společenské akce, galerie, která by mohla hostit například Slovanskou epopej, a nový bezbariérový vstup do metra Můstek.
První fáze přestavby je už dokončena - šlo o rekonstrukci barokního paláce Savarin, postaveného podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 3 hodinami
Skupina Crestyl se nyní naplno pouští do přípravy podkladů pro stavební řízení a předpokládá, že samotnou stavbu zahájí již v příštím roce. 

Savarin má ambici stát se novým pulzujícím centrem města - místem, které spojí architektonické dědictví, kvalitní veřejný prostor a moderní městský život. Blok mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou, Panskou a Václavským náměstím se má lidem otevřít zcela novým způsobem.

Skupina Crestyl se nyní naplno pouští do přípravy podkladů pro stavební řízení a předpokládá, že samotnou stavbu zahájí již v příštím roce.

Projekt bude tvořen čtyřmi samostatnými, ale propojenými částmi. Jeho středobodem se stane zrekonstruovaná historická jízdárna, kolem níž vznikne nové náměstí se zelení, kavárnami a restauracemi. Zároveň tam vznikne víceúčelový sál pro kulturní a společenské akce, galerie, která by mohla hostit například Slovanskou epopej, a nový bezbariérový vstup do metra Můstek.

Různé styly, oáza klidu i gastronomie

První fáze přestavby je už dokončena - šlo o rekonstrukci barokního paláce Savarin, postaveného podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Restaurátorské práce zde probíhaly od roku 2021 do podzimu 2024. Do fasády se vrátily kopie původních barokních soch Ignáce Františka Platzera a prostor nyní nově hostí Mucha muzeum s expozicí Alfons Mucha: Secese a utopie.

Kromě obchodů, služeb a restaurací se v projektu objeví i veřejně přístupné střešní zahrady, relaxační zóny a propojené pasáže bez dveří - ty navážou na tradiční pražské průchody a propojí celý blok s okolními ulicemi. Vše bude plně bezbariérové a volně přístupné.

Jedním z hlavních magnetů má být Time Out Market - gastronomické centrum, kde si pod jednou střechou najde místo patnáct různých gastropodniků.

Místo s duší a investice

Za celou architekturou stojí Heatherwick Studio, britské designérské a architektonické studio známé po celém světě především svými návrhy, které revitalizují zanedbané nebo nevyužité městské prostory. Právě těm dávají novou funkci i krásu.

S investicí přes 10 miliard korun a důrazem na propojení historie, veřejného prostoru, kultury a městského života, má Savarin potenciál stát se novým symbolem moderního města, které ctí svou minulost a míří do budoucnosti.

V době, kdy centra měst často ztrácejí svou lidskou tvář a mění se v anonymní komerční zóny, se Savarin snaží přinést odlišnou vizi: město pro lidi - otevřené, přístupné a živé. Od ranní kávy na střešní terase až po večerní koncert v sále historické jízdárny.

Otevření pro veřejnost je naplánováno na rok 2029.

