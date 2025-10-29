Vršovice mění tvář Prahy. Nová čtvrť ukazuje budoucnost města krátkých vzdáleností

Jedním z míst, kde se tenhle koncept mění z teorie v realitu, jsou Vršovice. Čtvrť, která bývala průmyslovým srdcem města, dnes roste do nové podoby - propojuje historii s moderním životem a hledá rovnováhu mezi klidem a městským tempem.
Právě sem se rozhodla společnost Neocity zasadit svůj projekt Connect Vršovice, který se snaží filozofii patnáctiminutového města naplnit v praxi.
"Lidé dnes nechtějí trávit hodiny v dopravě. Chtějí žít v prostředí, kde mají školu, obchod, park i práci doslova za rohem," vysvětluje Oded Ber, ředitel společnosti. "Je to trend, který mění evropská města - a Praha se k tomu ideálu postupně přibližuje," dodává.
Zelená tepna
Projekt vzniká v srdci čtvrti, kde už existuje vše potřebné - od nákupního centra Eden přes vlakové zastávky Praha-Vršovice a Praha-Eden až po školku, kam se dá dojít pěšky za čtvrt hodiny. Kousek od plánované rezidence povede nová Drážní promenáda, která má propojit Vršovice se Zahradním Městem. Bývalý železniční koridor se tak promění v zelenou tepnu určenou pro procházky, cyklisty i sousedská setkání.
Connect Vršovice bude stát v ulici Moskevská a nabídne 319 bytů rozdělených do devíti budov. Dispozice od 1+kk po 4+kk mají odpovídat různým životním etapám - od prvního bydlení po rodinné zázemí. Architektura propojuje minulost s přítomností: industriální odkaz Vršovic tu doplňuje současný styl a důraz na komunitní prostor.
Propojení jako základ
Koncept krátkých vzdáleností se v Evropě stává základem moderního urbanismu. Pomáhá nejen zvyšovat kvalitu života, ale i snižovat závislost na autech a tím i ekologickou zátěž měst. Podle výzkumu Friendly City Index se k tomuto ideálu v Praze nejvíce blíží právě centrální čtvrti - i díky novým projektům, které propojují město místo toho, aby ho dál rozšiřovaly do šířky.
Praha tak krok za krokem získává konkrétnější tvář "města na dosah ruky". A Vršovice jsou jedním z míst, kde se tahle myšlenka už začíná žít - ne na papíře, ale v každodenní realitě.