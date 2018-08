Práce snů v Itálii. Výrobce Nutelly shání placené ochutnávače svých výrobků

Italský výrobce populární čokoládové pomazánky hledá šedesátku neprofesionálních ochutnávačů. Požaduje pouze ochotu přestěhovat se do Itálie a pracovat s počítačem. Vybraní kandidáti postupně od konce září projdou tříměsíčním placeným tréninkem, při kterém budou hodnotit nejen spoustu výrobků z oříšků, kokosu či bílé čokolády, ale také se naučí nové věci o chutích a vůních a pomůžou firmě s propagací.

Milovníci čokoládové pomazánky Nutella, sladkých pralinek Ferrero Rocher a Kinder čokolád by si neměli nechat ujít jedinečnou nabídku práce. Společnost Ferrero se sídlem v Itálii totiž shání šedesátku ochutnávačů svých výrobků.

Požadavky? Zájemci by měli být ochotni přestěhovat se do italského města Alba, mít vytříbené chutě, žádné alergie a měli by dokázat pracovat s počítačem. Další zkušenosti a dovednosti nejsou požadovány.

Vybraní kandidáti postupně od konce září projdou tříměsíčním placeným tréninkem, při kterém budou hodnotit nejen spoustu výrobků z oříšků, kokosu či bílé čokolády, ale také se naučí nové věci o chutích a vůních.

Kdo zvládne trénink, získá nabídku dlouhodobé spolupráce, která začne čtyřhodinovým pracovním týdnem, píše server Travel and Leisure.

Podle italského deníku The Local je to vůbec poprvé, kdy firma chce na práci ochutnávače zaměstnat neprofesionály. Zájemci o pozici mohou napsat na oficiální e-mail alba@openjob.it a do předmětu by měli uvést referenční kód ALB01.

Podívejte se na video: Takhle se Francouzi poprali v obchodě kvůli levné Nutelle