Polibek smrti. V tornádu Turkových kauz zapadl asi nejdůležitější "Babišův" vzkaz

Lidé na sociálních sítích třeba upravili virální video z pořadu Ano, šéfe. "Něco jsem napsal na Facebook," říká ve videu hlas mladého kuchaře napodobený umělou inteligencí. "Něco rasistickýho," ptá se předabovaný Zdeněk Polreich. Jiní vsadili spíš na hudbu - pomocí umělé inteligence třeba předělali písničku z pohádky Šíleně smutná princezna Miluju a maluju na "Miluju a hajluju".
Všechny díly satirického pořadu sledujte tady >>> Politické bizáry
V záplavě Turkových kauz nicméně trochu zapadlo, že předseda hnutí ANO a nejspíš budoucí premiér Andrej Babiš má ohledně vládního angažmá nejkontroverznějšího současného politika už nejspíš jasno. Jeho neoficiální jestřáb na sociálních sítích Petr Markvart na jednom ze svých profilů Turka příkře odepsal.
"Nerada to říkám, ale ty statusy Turka jsou asi fakt real (…) Nejlepší by bylo, kdyby on sám už o žádný post nestál. Tohle je fakt na mezinárodní ostudu. Bohužel…," napsal na jednom ze svých účtů na sociální síti X.