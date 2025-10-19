Magazín

Polibek smrti. V tornádu Turkových kauz zapadl asi nejdůležitější "Babišův" vzkaz

Martin Krepindl Michaela Lišková Martin Krepindl, Michaela Lišková
před 12 minutami
Asi jeden z nejturbulentnějších týdnů ve svém životě má za sebou čestný prezident Motoristů Filip Turek. Celá řada posměšků od internetových vtipálků ale zastínila jednu zásadní věc. Podívejte se na nový díl sarkastického pořadu Politické bizáry.
Politické bizáry - Filip Turek | Video: Michaela Lišková

Lidé na sociálních sítích třeba upravili virální video z pořadu Ano, šéfe. "Něco jsem napsal na Facebook," říká ve videu hlas mladého kuchaře napodobený umělou inteligencí. "Něco rasistickýho," ptá se předabovaný Zdeněk Polreich. Jiní vsadili spíš na hudbu - pomocí umělé inteligence třeba předělali písničku z pohádky Šíleně smutná princezna Miluju a maluju na "Miluju a hajluju".

Všechny díly satirického pořadu sledujte tady >>> Politické bizáry

V záplavě Turkových kauz nicméně trochu zapadlo, že předseda hnutí ANO a nejspíš budoucí premiér Andrej Babiš má ohledně vládního angažmá nejkontroverznějšího současného politika už nejspíš jasno. Jeho neoficiální jestřáb na sociálních sítích Petr Markvart na jednom ze svých profilů Turka příkře odepsal.

"Nerada to říkám, ale ty statusy Turka jsou asi fakt real (…) Nejlepší by bylo, kdyby on sám už o žádný post nestál. Tohle je fakt na mezinárodní ostudu. Bohužel…," napsal na jednom ze svých účtů na sociální síti X.

"Dobrý den, pane Sterziku." Vidlák si řekl o peníze na uhlí a klavír, to neměl dělat (celý článek s videem zde)

Politické bizáry - Daniel Sterzik | Video: Michaela Lišková
 
Mohlo by vás zajímat

Pes se ztratil rodině na výletě, sám nastoupil do vlaku a vrátil se jím do Brna

Pes se ztratil rodině na výletě, sám nastoupil do vlaku a vrátil se jím do Brna

Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět

Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět
Přehled

Letošní zima překvapí. Bude nejspíš jiná, než jak ji známe z posledních let

Letošní zima překvapí. Bude nejspíš jiná, než jak ji známe z posledních let

"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí

"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí
Magazín.Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Politické bizáry Filip Turek Motoristé sobě Rozcestník IG

Právě se děje

před 12 minutami
Polibek smrti. V tornádu Turkových kauz zapadl asi nejdůležitější "Babišův" vzkaz
1:39

Polibek smrti. V tornádu Turkových kauz zapadl asi nejdůležitější "Babišův" vzkaz

V záplavě šíleností z internetu trochu zapadlo, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš má ohledně Turkova vládního angažmá už asi jasno.
před 33 minutami

Duch, který v lese nestraší. S Rolls-Roycem Ghost se dá vyjet snad i na Sněžku

Duch, který v lese nestraší. S Rolls-Roycem Ghost se dá vyjet snad i na Sněžku
Prohlédnout si 32 fotografií
Řídit Rolls-Royce je zážitek, ale otevře se vám nová dimenze, když vás někdo veze.
Proč se omezovat jen na Prahu? Vyrazili jsme do Krkonoš.
před 1 hodinou
Fáze nula je tady. Analytici varují Západ před velkým omylem, Rusko je o krok napřed
1:37

Fáze nula je tady. Analytici varují Západ před velkým omylem, Rusko je o krok napřed

Analytici amerického think-tanku Institut pro studium války (ISW) varovali, že Rusko může být pro NATO hrozba dřív, než si stratégové myslí.
před 1 hodinou
Moravec: Ať mi řeknou do očí, že chtějí Otázky zrušit. ČT chce někdo zlikvidovat

Moravec: Ať mi řeknou do očí, že chtějí Otázky zrušit. ČT chce někdo zlikvidovat

Protizákonné nátlaky na ČT podle Moravce zesílily v posledních letech. Explicitně dokonce tvrdí, že cesta k zestátnění započala už v roce 2020.
Aktualizováno před 6 hodinami
Válka skončí po druhé fázi příměří a odzbrojení Hamásu, oznámil Netanjahu

ŽIVĚ
Válka skončí po druhé fázi příměří a odzbrojení Hamásu, oznámil Netanjahu

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 7 hodinami
Šulc se ve Francii blýskl dvěma góly. Jenže jeho celek přesto prohrál

Šulc se ve Francii blýskl dvěma góly. Jenže jeho celek přesto prohrál

Lyon podlehl v Nice 2:3 a po druhé porážce za sebou propásl šanci postoupit na první místo.
před 7 hodinami
Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Podle kouče Slavie je práce trenéra národního celku náročnější, než si možná fanoušci představují.
Další zprávy