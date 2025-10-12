"Dobrý den, pane Sterziku." Vidlák si řekl o peníze na uhlí a klavír, to neměl dělat

I když měl Sterzik před volbami obrovské sebevědomí a tapetoval veřejný prostor výroky o dvouciferném výsledku, voliči rozhodli jinak. Po zklamání z minulého víkendu předseda Stačilo! začal prosit lidi o peníze na sociálních sítích.
"Pokud mě budete dál podporovat, (…) už to nebude podpora na benzin pro objíždění republiky, ale bude to podpora na hodiny klavíru pro moje děti, (…) podpora na uhlí do sklepa," napsal na svém facebookovém profilu.
Vtipálci mu začali požadovanou pomoc nosit doslova až domů. "Pane Sterzik, přivezli jsme vám uhlí," říká například na videu blogerovi před jeho dveřmi starší muž. Youtuber vystupující jako MikeJePan zase předsedovi hnutí dovezl před dveře "klavír pro dceru".