"Dobrý den, pane Sterziku." Vidlák si řekl o peníze na uhlí a klavír, to neměl dělat

Martin Krepindl Michaela Lišková Martin Krepindl, Michaela Lišková
před 32 minutami
Vidlák alias Daniel Sterzik ani jeho hnutí Stačilo! se do sněmovny nedostali. Bloger ale dostal jiný nápad, jak si vydělat peníze. Požádal o ně své fanoušky na sociálních sítích, nakonec se ale nestačil divit. Podívejte se na nový díl satirického pořadu Politické bizáry.
Politické bizáry - Daniel Sterzik | Video: Michaela Lišková

I když měl Sterzik před volbami obrovské sebevědomí a tapetoval veřejný prostor výroky o dvouciferném výsledku, voliči rozhodli jinak. Po zklamání z minulého víkendu předseda Stačilo! začal prosit lidi o peníze na sociálních sítích.

"Pokud mě budete dál podporovat, (…) už to nebude podpora na benzin pro objíždění republiky, ale bude to podpora na hodiny klavíru pro moje děti, (…) podpora na uhlí do sklepa," napsal na svém facebookovém profilu.

Vtipálci mu začali požadovanou pomoc nosit doslova až domů. "Pane Sterzik, přivezli jsme vám uhlí," říká například na videu blogerovi před jeho dveřmi starší muž. Youtuber vystupující jako MikeJePan zase předsedovi hnutí dovezl před dveře "klavír pro dceru".

Politické bizáry - předvolební videoklip SPD | Video: Michaela Lišková
 
