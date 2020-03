S koronavirem může pomoct Mozart, tvrdí ruský dirigent. Wagner podle něj škodí

Při léčbě nemoci způsobené novým typem koronaviru by mohlo pomoci poslouchání skladeb Wolfganga Amadea Mozarta či italské opery. Myslí si to alespoň ruský dirigent a houslista Vladimir Spivakov. Vyhýbat by se podle něj nemocní měli hlavně skladbám Richarda Wagnera.

"Mozart ano," odpověděl 75letý Spivakov na tiskové konferenci v Minsku na otázku, zda poslouchání klasické hudby může pomoci pacientům, kteří se nakazili novým typem koronaviru. "Pokud Mozart pomáhá kravám, pak určitě pomůže i lidem," dodal umělecký ředitel Národního filharmonického orchestru Ruska. Agentura AFP upozornila, že příznivým vlivem hudby na zdraví zvířat se zabývala řada vědeckých studií. Studie univerzity v anglickém Leicesteru z roku 2001 například uvádí, že dojivost krav se zvýšila až o litr denně, pokud poslouchaly Pastorální symfonii Ludwiga van Beethovena. Podle Spivakova by kromě Mozarta mohli pacientům s nemocí COVID-19 při léčbě pomoci i italské opery. Naopak opery německého romantického skladatele Richarda Wagnera nejsou podle něj vůbec vhodné. Na tiskové konferenci Spivakov zdůraznil, že vliv hudby na lidské tělo prokazatelný. "Zvuk je fyzikálním jevem," upozornil dirigent. Video: Hysterie Čechů nemá obdoby, říká primářka 6:32 Primářka: Hysterie Čechů nemá obdoby. Šílenství brzy opadne a zbude prošlé jídlo | Video: Blahoslav Baťa