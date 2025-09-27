Magazín

Pod mořskou hladinou se odehrála neuvěřitelná scéna. Vědci zůstali v šoku

před 6 hodinami
Na první pohled klidný den v tropických vodách poblíž severovýchodního pobřeží Austrálie. Slunce se tříští o hladinu, pod níž se pomalu pohybují stíny. A pak se to stane. Scéna, která překvapila i zkušené mořské biology, se odehrála během několika sekund – a dost možná přepíše učebnice biologie.
Žralok leopardí patří mezi ohrožené druhy.
Žralok leopardí patří mezi ohrožené druhy. | Foto: commons.wikimedia/ErikvanB

Mořský biolog Hugo Lassauce z australské University of the Sunshine Coast sleduje u Nové Kaledonie populaci žraloka leopardího v jeho přirozeném prostředí. Při šnorchlování spatřil u písečného dna pohyb tří jedinců - dva samce a jednu samici.

Žraloci měli sex ve třech

Chování nepravděpodobné trojice ho zaujalo. "Říkal jsem si, že se něco stane a že tu zůstanu se svými GoPRo kamerami." A měl pravdu. Natočil něco, co ještě nikdo nikdy neviděl - sex leopardích žraloků.

Kolegu s lodí poslal pryč, aby žraloky nic nerušilo, a vyčkával. Pozoroval náznaky námluv, kdy samci chytají samici za ploutve.

Pak, po téměř hodinovém čekání, se odehrál mimořádný okamžik - vůbec první zaznamenané páření tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě. A navíc neobvyklé: zapojili se totiž oba samci, synchronizované páření je vlastně jakousi žraločí "trojkou".

Unikátní video prvního pozorování žraloků leopardích při páření ve volné přírodě - navíc v netradičním uspořádání trojice dvou samců a jedné samice. | Video: youtube.com/@usceduau

Záběry ukazují, jak samci drží samici za prsní ploutve, což je při páření běžné chování. První samec vydržel 63 sekund, druhý se připojil jen na 47 sekund. Celý akt tak trval pouhých 110 sekund.

Oba vyčerpaní samci zůstali ležet na dně, zatímco samice svižně odplavala pryč.

Video, které může změnit přístup k ochraně druhu

Podle Lassauce se studium žraloka leopardího provádí především v zajetí. Jedná se o ohrožený druh, o jehož přirozeném paření je známo jen velmi málo informací. Je to poprvé, kdy byli žraloci leopardí pozorováni při páření ve volné přírodě - natož v takto neobvyklém uspořádání ve trojici. "Nejsou to delfíni," poznamenal Lassauce s tím, že u těch bývá páření časté a mnohem snáz pozorovatelné.

Vědci doufají, že jim video pomůže lépe porozumět genetice druhu i faktorům, které ovlivňují jeho rozmnožování.

Specialistka na mořskou ekologii a evoluci Christine Dudgeonové, která se studiu leopardích žraloků věnuje přes dvacet let, uvedla, že video může dokonce změnit strategii ochrany přírody. 

Pokud se totiž ukáže, že lokalita Nové Kaledonie je pro ohrožené žraloky místem pravidelného paření, mohla by v budoucnu podléhat přísnější kontrole ochránců přírody.

Oceán skrývá svá tajemství

Jedinečné video nyní přináší víc otázek než odpovědí. Jak běžné je takové chování? Jak ovlivní genetiku druhu? A co všechno ještě o životě pod hladinou nevíme? Příroda nás i ve 21. století dokáže stále překvapit a lidstvo má stále co objevovat.

Zdroje: Express.co.ukNeedtoknow.co.uk/

Video: Vědecký projekt The Zebra Shark Project New Caledonia monitoruje žraloky zebrovité

 
