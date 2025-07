Smutný osud kosatek. Za lepší život Wikie a Keijo bojuje i hvězda seriálu Star Trek

Bývaly hitem mořského parku Marineland, během představení mávaly nadšeným divákům ploutvemi. Dnes kosatky Wikie a Keijo jen tak bezcílně plují betonovými nádržemi zavřené zoo. Bez pozornosti diváků. V šedi nudné přítomnosti, kde je jeden den jako druhý. Dost možná bez budoucnosti.

Francie zákonem zakázala chov velkých kytovců pro zábavní účely. Jednoznačně přelomové rozhodnutí, které začne platit příští rok, znamenalo mimo jiné konec mořského parku Marineland v Antibes na Azurovém pobřeží, jehož brány se letos v lednu definitivně uzavřely.

Vězni opuštěného areálu

Největší mořský zoologický park v Evropě Marineland ve francouzském městě Antibes fungoval 50 let, v době největší slávy tam návštěvníci mohli obdivovat na čtyři tisíce zvířat, která se ve většině případů narodila v zajetí.

Je faktem, že park pociťoval v posledních letech docela výrazný úbytek diváků. Nový zákon zřejmě uspíšil rozhodnutí park uzavřít. Zatímco jiná zvířata už jsou v nových domovech, kosatka Wikie (23 let), její syn Keijo (11 let) a dalších dvanáct delfínů skákavých tu zůstává. Jsou uvězněni v zavřeném parku, ve kterých dřív vystupovali pro zábavu diváků.

Obě kosatky se narodily v zajetí, vypustit je do oceánu není možné, nepřežily by. Ochránci zvířat se ale obávají, že v nevyhovujících podmínkách uhynou. Což už se stalo v případě kosatek Moany a Inouka v letech 2023 a 2024.

Zákon stanovil zábavním parkům lhůtu, nové umístění musejí zvířatům najít do prosince 2026. Do té doby je Marineland stále právně zodpovědný za dobré životní podmínky zvířat. Na fotografiích, které dronem pořídila nevládní organizace, je vidět, že podmínky pro Wikie, Keijo a delfíny jsou diskutabilní.

Kosatky Wikie a Keijo spolu se 12 delfíny zůstávají v otřesných podmínkách i po uzavření parku. | Video: wearetidebreakers

Ve volné přírodě kosatky uplavou okolo 100 kilometrů denně, potápějí se. Tady krouží ve staré a špinavé nádrži. Mořská bioložka Naomi Roseová z Animal Welfare Institute, neziskové organizace se sídlem ve Washingtonu, pro National Geographic uvedla, že i kosatka narozená v zajetí, která nikdy nežila v oceánu, má stejné vrozené pudy a potřeby. "Pokud jste se vyvinuli tak, abyste se při hledání potravy či partnera pohybovali na velké vzdálenosti, pak jste tomuto typu pohybu přizpůsobeni, ať už jste lední medvěd, slon nebo kosatka."

Nejde jen o zhoršující se prostředí, ve kterém žijí, protože nádrže jsou znečištěny stále větším množstvím řasy, ale také o podmínky, které jim nabízejí prakticky nulovou mentální stimulaci, na níž byla zvířata zvyklá.

Kosatky jsou nesmírně inteligentní zvířata, která mají stejně jako lidé vyvinutou sociální inteligenci, jazyk a kulturu. Izolace v betonové nádrži může způsobovat Wikie a Keijo utrpení.

Co bude s kosatkami dál?

Nad osudem Wikie a Keijo se už několik měsíců vznáší nejistota. Zatímco zástupci francouzské vlády ujišťují, že hledají vhodné řešení, všechny plány dosud ztroskotaly.

Původně se uvažovalo o přesunu do španělské mořské zoo Loro Parque, kam měla být zvířata umístěna, návrh ale padl, protože španělská vědecká komise označila tamní nádrže za pro kosatky nevyhovující. Ani alternativa v podobě transportu do Japonska nebyla přijata. Tentokrát kvůli obavám z tamních nízkých standardů péče o zvířata.

Výsledkem je, že kosatky zůstaly tam, kde jsou - v chátrajícím a veřejnosti nepřístupném komplexu zábavního parku.



Mořská rezervace

Nezisková organizace The Whale Sanctuary Project jedná s Kanadou o vytvoření mořské rezervace, která by sloužila pro záchranu nejen kosatek, ale i delfínů, kteří žili po většinu života v zajetí. Měla by vzniknout v Novém Skotsku v Kanadě.

Pobřežní útočiště bude fungovat jako uzavřený mořský záliv se stálým dohledem a profesionální péčí. V týmu projektu jsou i lidé, kteří se podíleli na rezervaci, která byla vytvořena pro Keiko - kosatku, která hrála ve filmu Zachraňte Willyho z roku 1993.

Je otázkou, zda ho stihnou vybudovat včas a zda Francie na toto řešení přistoupí, než Wikie a Keijo potká v Marinelandu tragický osud.

Hvězda seriálu Star Trek prosí Macrona o pomoc

Letos v červnu se kosatkám dostalo mezinárodní pozornosti i díky výzvě, kterou francouzskému prezidentu Macronovi adresoval herec William Shatner, hvězda seriálu Star Trek. Žádá okamžitý přesun kosatek do kanadské rezervace, výzvu podpořily organizace jako EarthDay.org, One Voice nebo již zmíněný The Whale Sanctuary Project.

Herec William Shatner žádá prezidenta Macrona o okamžitou záchranu kosatek Wikie a Keijo uvězněných v uzavřeném zábavním parku Marineland. | Video: @EartDayNetwork

Francie čelí ostré kritice nejen kvůli neschopnosti situaci vyřešit, ale i kvůli tomu, že ji vůbec nechala dojít tak daleko.

V zemi, která se považuje za lídra v oblasti práv zvířat, zůstávají dvě kosatky zavřené v betonových nádržích, zatímco se státní aparát přetahuje o odpovědnost. A každý další den, kdy se nic neděje, se stává pro Wikie, Keijo i dvanáct delfínů dalším dnem utrpení, které jim pro své potěšení lidé způsobili.

V textu jsou použity informace organizace EARTHDAY.ORG