Plzeňané vyrazili po stopách Hanzelky a Zikmunda. Chtějí zjistit, jak se za padesát let změnil svět

Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha se rozhodli kráčet ve stopách slavné české cestovatelské dvojice Hanzelka a Zikmund a vydali se na devítiměsíční výpravu po 32 zemích. Pod hlavičkou projektu Zikmund100 plánují zdokumentovat, jak vypadají dnes místa, která legendární cestovatelé navštívili v 60. letech minulého století. Stihnout by to chtěli do konce letošního roku, aby mohli příští rok v únoru u příležitosti 100 let od narození Miroslava Zikmunda otevřít v Plzni výstavu.

autor: Magdaléna Daňková | před 4 hodinami