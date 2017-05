Playboy modelka pózovala nahá na posvátné hoře Maorů. Udělala bych to znovu, vzkázala kritikům

před 36 minutami

Jaylene Cooková vystoupala na vrcholek posvátné hory Mount Taranaki se svým přítelem. Na památku se nechala zvěčnit nahá. Její snímek však pobouřil lidi na Instagramu. Cooková uživatelce, jež jí kritizovala, řekla, že Maoři nejsou domorodí obyvatelé Nového Zélandu. V rozhovoru pro místní média zase uvedla, že by to udělala znovu.

Modelka Playboye Jaylene Cooková pobouřila uživatele sociální sítě Instagram poté, co se vyfotila na hoře Mount Taranaki na Novém Zélandu nahá. Tento stratovulkán na západním pobřeží Severního ostrova je pro Maory posvátný.

jaylenecook_ : WE DID IT!! This was BY FAR the hardest thing I have ever done! Both mentally and physically. 2 minutes out of the car park I was already hurting, sweating and ready to turn back 😂 But it's amazing what you can accomplish with the encouragement and support of your partner! I could not have done this without you babe @thejoshshaw! • 🏔 Mount Taranaki Summit 🔭 9000ft ❄️ -11'C/35km winds 🏃🏻‍♀️ 12.6km (1.6km elevation) ⏰ 2am - 6.30pm (12hr hike time) 💪🏼 20kg pack (Josh had 40kg 😱) • This climb has forever changed me. I proved just how far I could push myself and I am truely proud of my accomplishment. This mountain was steep, rugged, ever changing and just pure brutal! Safe to say, I will never do it again 😅

"Hej Jaylene, udělala by sis nahou fotku v kostele nebo u válečného památníku, nebo jenom ráda zneucťuješ posvátná místa domorodců? Doufám, že tvých pět minut slávy ti stojí za prokletí, které tě bude pronásledovat celý život," napsala k nahé fotce modelky uživatelka Maorimermaid. Uvedl to deník New Zealand Herald, který komentář zaznamenal dříve, než byl smazán.

Cooková údajně uživatelce odpověděla, že by se měla nejdříve informovat o tom, že Maorové nejsou domorodí obyvatelé.

"Nebylo nám řečeno, že by to bylo něco špatného"

Pro rádio Newstalk ZB modelka uvedla, že ona i její přítel byli překvapeni rozlobenou reakcí. A sdělila, že si před cestou zjišťovali informace, ale připustila, že se místním nesvěřila s tím, že by měla v plánu svléknout se na vrcholku hory.

"Prostě se to stalo. Nikde jsme nečetli a nebylo nám ani řečeno, že by to bylo něco špatného a pořád věříme, že ani není. Nahotu vnímáme jako přirozenost a umění," uvedla.

Dodala také, že je jí líto, jestli si lidé myslím, že byli neuctiví. Ale zároveň potvrdila, že by snímek udělala znovu a že její rozporuplná fotka se setkala s podporou místních Maorů.

K hoře Mount Taranaki se váže maorský mýtus o sporu mezi dvěma nápadníky - Taranakim a Tongarirem o přízeň hory Pihangy.