Fotograf, jehož snímky se objevují v Playboyi: České modelky patří v tomto žánru ke špičce

před 1 hodinou

Nejraději fotím venku a interiér volím až tehdy, když počasí přestane přát, říká Jan Hodač, fotograf mnoha žánrů a zakladatel soutěže Czech Beauty, který se aktuálně podílí na realizaci soutěže Top Model of the World pro Českou republiku. Co všechno obnáší práce s modelkami, prozradil v rozhovoru.

Vím, že vaše fotografická tvorba není monotematická. Prozraďte prosím, čím vším se zabýváte?

To je pravda, moje tvorba je dost široká a pestrá. Nejsem typický fotograf jednoho stylu, i když třeba v krajinářské fotografii jsem si časem vybudoval vlastní rukopis. V modelingové fotografii je to těžší, ale chystám kromě komerční práce i ucelené cykly, které budou myslím nezaměnitelné.

Kdy jste začal fotografovat a jakou techniku používáte?

Fotím už opravdu dlouho. Pracoval jsem ještě i s klasickými filmy a vyvolával fotky. Ne proto, že by to bylo cool a romantické, jako to je v poslední době, ale prostě proto, že jsme ještě nic jiného neznali. Já toho ale nelituji, byla to krásná doba. Mělo to své kouzlo a být fotografem bylo možná ještě atraktivnější. Dnes si nedovedu představit, že by na focení dorazila modelka zdaleka a do vyvolání fotek jsem nevěděl, jestli dobře vyšly, to bych byl asi lehce nervózní. Fotoaparátů jsem měl postupně asi 10. Začínal jsem se značkami Směna, Zenit a PentaconSix. Teď fotím zrcadlovkami Canon a studiovou techniku mám od Photon Europe.

Jak jste se dostal k fotografování modelek? A kdy jste to začal dělat profesionálně?

Bude to asi 15 let. Ze začátku jsem, díky zkušenosti s krajinářskou fotkou, zval modelky do exteriérů a dá se říct, že mě to baví dodnes, i když času na hledání vhodných lokací v krajině je méně.

S kým spolupracujete a na jakých projektech se podílíte?

Kolekce glamour fotografií v krajině byla vystavovaná pod názvem Nature Beauty a stále ji rozšiřuji. Jinak spolupracuji na více projektech - například na soutěži Czech Beauty, pořádám fotografický festival Fotosféra, fotografické workshopy, vedl jsem fotografický kurz na vysoké škole. Dělám také občas jako kurátor autorské výstavy. Aktuálně se podílím na realizaci prvního ročníku Top Model of the World pro Českou republiku.

Jste zakladatelem prestižní soutěže Czech Beauty. Povězte nám něco o této soutěži, v čem je jiná než ty ostatní?

Czech Beauty jsem vytvořil na míru pro české fotomodelky, které nemají výšku, aby mohly jít do klasických soutěží Miss, a přitom je focení baví, mají krásnou postavu a nestydí se fotit např. ani výtvarné akty nebo playboy styl. Nedávno jsme s vítězkami křtili ve Fashion clubu náš playboy pictorial a v současné době pořádáme už čtvrtý ročník. Hlásí se nám hodně i profesionální tanečnice a pořádáme atraktivní akce a glamour show v luxusních pražských klubech. Je to někdy dřina, ale i zábava.

Na soutěžích Miss je účast omezena věkem a mírami účastnic, je tomu tak i v soutěži Czech Beauty?

My takové omezení nemáme, nejedná se o soutěž Miss, nemáme korunky ani šerpy. Omezení je pouze v dosaženém věku - musí to být minimálně 18 let kvůli spolupráci s časopisem Playboy. Modelka musí být fotogenická, sexy a mít krásnou postavu. Zbytek ji dovedeme naučit. Rádi bychom časem české glamour fotomodelky nějak uceleně prezentovali i v zahraničí. České dívky v tomto směru patří mezi mezinárodní elitu a mají dobrou pověst.

Fotíte raději v pohodlí fotoateliéru, anebo vám lépe vyhovuje fotit modelky v terénu?

Fotoateliér moc nemusím, nikdy mě to příliš nebavilo, mám rád přirozenější prostředí. Nejlepší je být venku, nebo na nějaké zahradě či chalupě, ve vodě, ve skalách, v dolech. Prostě tam, kde je zajímavé pozadí a světlo. A když už mimo sezonu nebo kvůli zakázkám volím interiér, tak se snažím, aby byl také nevšední, luxusní nebo tematický. Hodně teď fotím např. v Holešovické maríně a na podobných fotogenických místech.

Kde všude lze vidět vaše fotografie?

Dříve jsem pořádal výstavy - každý rok několik, za celou dobu jsem jich udělal více než padesát. Teď se prezentuji téměř výhradně online - a jako každý fotograf jsem vidět na sociálních sítích. Ovšem ze společenských důvodů, abych mohl pozvat přátele a modelky do galerie na sklenku vína, jednu výstavu přeci jen chystám. Zní to zvláštně, ale měla by být věnována mé "slavné" dece, kterou zahřívám prochladlé modelky při mnoha náročných venkovních foceních. Na to se těším, bude to opravdu legrace.

autor: Jana Řeřichová