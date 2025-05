Letadla a víno. Tajemství jednoho moravského sklepa, který ukrývá boeing a stíhačku

Ve sklepech na jižní Moravě má obvykle své místo lahodné víno. V Němčičkách na Břeclavsku je ale v jednom z nich ukrytý kokpit Boeingu 737NG a slavné americké stíhačky Mustang z druhé světové války. Vlastnoručně si je tam postavil pilot Dominik Vahala.

Dvaačtyřicetiletý Dominik pochází z letecké rodiny. "Tatínek pracoval celý život jako dopravní pilot, takže jsme se s ním svezli na všech možných letadlech všude možně," říká. A protože se mu létání zalíbilo, nastoupil na vysokou školu v Brně přímo na specializaci profesionální pilot.

"Je to hezké povolání, ale všechno má svoje. Člověk je často pryč, nemůže si ty věci moc plánovat, protože se toho spousta mění na poslední chvilku. Nastávají různé závady, zpoždění, takže místo volného víkendu někde uvíznete třeba na tři týdny," popisuje úskalí profese. Nejvýrazněji tato negativa začal vnímat, když založil rodinu.

S manželkou Marií tak přemýšleli, jak to vyřešit, aby mohl trávit víc času doma s dětmi. "Protože žena pochází z vinařské rodiny, napadlo nás skloubit víno a letadla. Přece jen sklepů je tady hodně, ale toto je takové unikátní spojení, které nikde v okolí není," popisuje Dominik, jak projekt AirWine vznikl.

Při dvou zaměstnáních tak začal stavět letecký simulátor Boeing 737NG - dopravního letadla, na kterém tou dobou už osm let létal. "Já jsem měl na starost technické věci a konstrukci a kolega se zase věnoval softwarové stránce." Ve dvou lidech jim stavba, která je detailně zpracovanou replikou kokpitu nejprodávanějšího dopravního letadla světa, trvala téměř rok.

Žádná hra, ale autentický zážitek

Dominik chtěl všechno udělat přesně tak, jak je to ve skutečném letadle, aby lidem mohl poskytnout co nejautentičtější zážitek. V letadle tak nechybí stovky tlačítek, ovladačů ani displejů. Věrohodnost zážitku dodávají i vibrační sedačky, při kterých intenzivně cítíte každý pohyb a manévr letadla. O realistický výhled se zase starají tři plátna s panoramatickou projekcí, díky kterým se ocitnete přímo uprostřed realistického letového prostředí.

Boeing tady ale není sám, společnost mu dělá legendární stíhačka z druhé světové války, Mustang P-51D, kterou Dominik postavil před čtyřmi lety. "Naskytla se mi možnost koupit ji z Německa. Firma, která ji tehdy měla rozestavěnou, musela kvůli covidu zavřít. Tak jsem si ji nechat dovézt a dodělal ji za dva měsíce. Když jsem jim pak posílal fotky, tak říkali, že kdyby věděli, jak krátká doba stačí k jejímu dokončení, vůbec by ji neprodávali," směje se.

Boeing, nebo historická stíhačka? Dilema řešit nemusíte

Zájemci o adrenalinový zážitek si tak teď mohou zvolit, v čem se chtějí proletět. "Stíhačka je mnohem pohyblivější, lépe ovladatelná a přináší adrenalinovější zážitek. Můžete tady střílet a vyzkoušet si i různé souboje. Dopravní letadlo je zase pro lidi zajímavější v tom, že je to obří stroj a mohou s ním vyrazit na všechna letiště světa - do Paříže, New Yorku, Dubaje, Hongkongu, na Madeiru," vyjmenovává Dominik. "Piloti" si ale mohou čas také rozdělit a vyzkoušet oba simulátory.

Do kokpitu usedá široké spektrum návštěvníků. "Jedni si to chtějí vyzkoušet, další to dostávají jako dárek - od partnerek, dětí, nebo dokonce vnoučat. Často sem míří také kluci ze středních škol," říká Marie. Instruktoři se výklad snaží amatérům vždycky přizpůsobit, simulátor ale využívají také piloti. I když totiž není stroj certifikovaný, chová se jako skutečné letadlo, takže tady mohou trénovat třeba na přezkoušení nebo výběrové řízení. "Často sem vyráží i firmy na teambuildingy, když chtějí pobyt ve sklepě skloubit ještě s něčím dalším," dodávají.

A jak takový let probíhá? To jsem si vyzkoušela na vlastní kůži. Usedám do originální sedačky z Boeingu 737NG a poslouchám odbornou instruktáž. Během deseti minut mi Dominik vysvětlí to nejdůležitější, co je k ovládání stroje potřeba. Pak na počítači naťuká destinaci a rázem za ohlušujícího hluku motorů stojíme na dráze připraveni vzlétnout k modré obloze.

Po startu se kochám výhledem na jižní Moravu, dokud nevlétneme do mraků a okno nezačnou bičovat provazy deště, přidávají se i poryvy větru. "Počasí si můžou návštěvníci vybrat," říká Dominik a nastavuje, že budeme přistávat na brněnském letišti. V noci. Za jeho povelů se stroj snažím navigovat na dráhu, nakonec ale "parkuju" mimo, přímo v solární elektrárně. Moje kariéra pilotky tak končí dřív, než začala. "Chce to trochu tréninku, než se do toho člověk dostane," uklidňují mě na závěr.