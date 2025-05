V objetí vinic, s Pálavou na dohled. Glamping Ve vinohradu vyrůstá z moravské krajiny

Moravská krajina s nekonečnými vinicemi na dosah, výhledy na slunce zapadající za Pálavou přímo z postele, naprostý klid a dokonalé soukromí. Takový je glamping Ve vinohradu v těsné blízkosti Velkých Pavlovic.

Inspiraci pro projekt, který v Česku neměl obdoby, hledali dva kamarádi Martin Kuchynka a Petr Šlapal v zahraničí. "Oba rádi cestujeme a vždy jdeme po autentických zážitcích, nevyhledáváme globalizované hotelové řetězce ani resorty," říkají. Protože jsou z jižní Moravy a mají vztah k Pálavě, chtěli víno a vinohrady lidem představit v jiném světle. "Našli jsme pozemek, který byl pro podobný projekt jako stvořený. Jeho genius loci nás absolutně dostal. Když na místo dorazíte, získáte přesně ten pocit, který jsme lidem chtěli doručit," popisují nadšeně.

Unikátní výhled (nejen) na západy slunce

Ačkoli s nápadem přišli už v roce 2020, letos rozjeli teprve druhou sezonu. Cesta k realizaci totiž byla těžší, než se původně zdálo. "Vybudovat glamping v kvalitě, jakou jsme si představovali, a s pokrytou legalitou zabere čas. Stejně jako samotná stavba - i když spousta dodavatelů vám bude tvrdit opak," říkají po svých zkušenostech.

Domek zaujme špičkovým designem, který citlivě zapadá do okolní krajiny jak architektonicky, tak technologicky. Unikátní výhled a propojení s přírodou zajišťuje velké okno od stropu až dolů, na Pálavu, vinohrady a vše kolem se tak můžete dívat klidně přímo z postele.

Pohodlí se vším všudy

Interiér je maximálně funkční a zároveň zachovává vysoký standard pohodlí. "Všechno jsme si zařizovali sami. Chtěli jsme čistý design, co nejkvalitnější materiály, ale zároveň dotek autenticity daného místa. V době, kdy jsme domek stavěli, nebyl na trhu takový výběr jako teď. Museli jsme tak dělat spoustu věcí navíc, nad rámec kupovaného řešení. Kompletně jsme přepracovali například solární systém s elektřinou," popisují překážky, se kterými se při stavbě potýkali.

Úsilí se ale vyplatilo, což potvrzuje i zpětná vazba od návštěvníků. "Většina lidí, kteří k nám zavítají, se o nás dozvěděla od svých známých a na základě jejich zkušenosti nás také chtěli vyzkoušet. A to je ta nejlepší reklama," říkají. Hosté si tady pochvalují především relaxaci a pohodu. Najdou tady velkou postel s výhledem do krajiny, krb na chladné večery, koupelnu se sprchou a toaletou, kuchyňku s rychlovarnou konvicí a kávovarem a ve vinotéce samozřejmě nechybí domácí víno. Součástí domku je také terasa s výhledem do okolí, ze které můžete, díky její orientaci na západ, pozorovat jedny z nejkrásnějších západů slunce.

Na detailech záleží

Ty, kteří si potrpí na výdobytky moderní doby, určitě potěší, že je k dispozici elektřina ze solárních panelů a také Wi-Fi. Ani bez ní tady ale o zábavu nouze nebude, ponořit se můžete do četby knih o víně, zahrát si společenské hry nebo vyrazit prozkoumat blízké okolí, jako Lednicko-valtický areál, Hradištěk ve Velkých Bílovicích nebo levandulovou farmu ve Starovičkách.

Inspiraci k dalším výletům najdete v "zážitkovém manuálu", který Martin s Petrem sestavili. Že jsou detailisté každým coulem, dokazuje i to, jak pečlivě se o domeček starají. "Všechno promýšlíme tak, jako bychom v něm měli přebývat my sami. I když se snažíme o nejrůznější vylepšení, nechceme, aby se vytratilo to hlavní: unikátnost místa."