Perseidy rozzářily noc. Hvězdný déšť ale ještě neustal, nezmeškejte poslední dny

Perseidy získaly pojmenování po souhvězdí Perseus, ze kterého zdánlivě vylétávají. Při průletu atmosférou shoří a připomínají padající hvězdy.
Roj Perseid je aktivní od 17. července do 24. srpna, jejich maximum tradičně připadá na polovinu srpna.
Perseidy pozorovali v noci z 12. na 13. srpna lidé v různých částech světa, třeba v Turecku u dochované struktury chrámu zasvěceného Diovi.
Přestože maximum meteorologického roje už je za námi, Perseidy lze dobře pozorovat i týden po jejich vrcholu. Zobrazit 7 fotografií
Foto: Profimedia.cz
Šárka Nádeníčková
před 7 hodinami
Jeden z nejznámějších meteorických rojů, Perseidy, dosáhl v noci z 12. na 13. srpna svého maxima. Do každoročního letního nebeského divadla letos promluvil Měsíc, který byl jen tři dny po úplňku a svým svitem tak pozorování zhoršoval. I přesto ale "slzy svatého Vavřince" rozehrály na obloze fascinující představení.

"Vesmírný ohňostroj" patří k jednomu z nejúchvatnějších astronomických úkazů, který láká milovníky hvězd i romantiky. Roj Perseid, což jsou pozůstatky po kometě Swift-Tuttle, pravidelně přilétá mezi 17. červencem a 24. srpnem. I po jejich maximu se tak vyplatí dál dívat na oblohu. "Perseidy se dají dobře sledovat i týden po maximu roje. Ačkoli jich už nebude padat tolik, co 12. srpna," vysvětluje Martin Mašek z České astronomické společnosti a dodává, že 16. srpna bude Měsíc v poslední čtvrti, takže nebude tak rušivý jako při úplňku.

Už se toho ví víc. Vesmírný poutník je starší než Slunce a přilétá z "tlustého disku"

NASA, USA, Zahraničí, výročí, historie

"Na pozorování si najděte otevřenou louku s výhledem na celou oblohu," radí Mašek. "Důležité je nenechat se oslnit jasným bílým světlem. Při pobytu ve tmě je potřeba nechat oči přivyknout šeru." Zrak se totiž plně přizpůsobí až po 20 až 30 minutách, teprve pak oči vidí i slabší objekty.

Na meteory nepotřebujete žádné vybavení, nejlépe jsou viditelné pouhým okem, protože pokrývají velkou část oblohy. S sebou si ale přibalte teplé oblečení a deku, srpnové noci totiž mohou být překvapivě chladné. Vyplatí se také dávka trpělivosti, protože meteory nepadají rovnoměrně, ale může přijít i dlouhá pauza a pak přijde "sprcha" hned několik v řádu minut. Vytrvalé pozorovatele ale čeká na ranní obloze před rozbřeskem odměna - blízké setkání Venuše a Jupitera. Dvě nejjasnější planety uvidíte zářit i bez dalekohledu.

Prohlédnout si 7 fotografií
 
