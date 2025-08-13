Perseidy rozzářily noc. Hvězdný déšť ale ještě neustal, nezmeškejte poslední dny

"Vesmírný ohňostroj" patří k jednomu z nejúchvatnějších astronomických úkazů, který láká milovníky hvězd i romantiky. Roj Perseid, což jsou pozůstatky po kometě Swift-Tuttle, pravidelně přilétá mezi 17. červencem a 24. srpnem. I po jejich maximu se tak vyplatí dál dívat na oblohu. "Perseidy se dají dobře sledovat i týden po maximu roje. Ačkoli jich už nebude padat tolik, co 12. srpna," vysvětluje Martin Mašek z České astronomické společnosti a dodává, že 16. srpna bude Měsíc v poslední čtvrti, takže nebude tak rušivý jako při úplňku.
"Na pozorování si najděte otevřenou louku s výhledem na celou oblohu," radí Mašek. "Důležité je nenechat se oslnit jasným bílým světlem. Při pobytu ve tmě je potřeba nechat oči přivyknout šeru." Zrak se totiž plně přizpůsobí až po 20 až 30 minutách, teprve pak oči vidí i slabší objekty.
Na meteory nepotřebujete žádné vybavení, nejlépe jsou viditelné pouhým okem, protože pokrývají velkou část oblohy. S sebou si ale přibalte teplé oblečení a deku, srpnové noci totiž mohou být překvapivě chladné. Vyplatí se také dávka trpělivosti, protože meteory nepadají rovnoměrně, ale může přijít i dlouhá pauza a pak přijde "sprcha" hned několik v řádu minut. Vytrvalé pozorovatele ale čeká na ranní obloze před rozbřeskem odměna - blízké setkání Venuše a Jupitera. Dvě nejjasnější planety uvidíte zářit i bez dalekohledu.