Devět brutálních vražd. Škorpion terorizoval Polsko, policie ho léta nedokázala najít

Devět obětí. Jedenáct přeživších. Jediný vrah s přezdívkou Škorpion. Na přelomu 70. a 80. let se Paweł Tuchlin stal noční můrou Polska, protože se jeho činy vyznačovaly otřesnou brutalitou. Případ Pawła Tuchlina odhalil mnohem víc než jen hrůzu jeho vražd: obnažil také neschopnost (nebo neochotu) tehdejší komunistické kriminálky, která ho osm let nemohla chytit.
Skorpion z Pomořanska
Na přelomu 70. a 80. let minulého století bylo socialistické Polsko sevřené politickou a ekonomickou krizí. Stávky, nedostatek zboží a nedůvěra formovaly každodenní život i náladu ve společnosti.
V Pomořanském vojvodství začal řádit neznámý pachatel - útočil na mladé ženy. Jeho brutalita šokovala a zpočátku se útoky jevily jako izolované případy. Policie mu dala přezdívku Skorpion.