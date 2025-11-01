Magazín

Devět brutálních vražd. Škorpion terorizoval Polsko, policie ho léta nedokázala najít

Dan Poláček Dagmar Tichá Dan Poláček, Dagmar Tichá
před 4 hodinami
Devět obětí. Jedenáct přeživších. Jediný vrah s přezdívkou Škorpion. Na přelomu 70. a 80. let se Paweł Tuchlin stal noční můrou Polska, protože se jeho činy vyznačovaly otřesnou brutalitou. Případ Pawła Tuchlina odhalil mnohem víc než jen hrůzu jeho vražd: obnažil také neschopnost (nebo neochotu) tehdejší komunistické kriminálky, která ho osm let nemohla chytit.
Policejní snímek Pawła Tuchlina, sériového vraha známého jako „Skorpion“, který terorizoval severní Polsko v 70. a 80. letech. Kolorováno
Policejní snímek Pawła Tuchlina, sériového vraha známého jako „Skorpion", který terorizoval severní Polsko v 70. a 80. letech. Kolorováno

Skorpion z Pomořanska

Na přelomu 70. a 80. let minulého století bylo socialistické Polsko sevřené politickou a ekonomickou krizí. Stávky, nedostatek zboží a nedůvěra formovaly každodenní život i náladu ve společnosti.

V Pomořanském vojvodství začal řádit neznámý pachatel - útočil na mladé ženy. Jeho brutalita šokovala a zpočátku se útoky jevily jako izolované případy. Policie mu dala přezdívku Skorpion.

