S Ovčáčkem nejde mluvit, Twitter si nezruší, říká muž, jenž rozjel trollení mluvčího

Koncem minulého týdne se na Twitteru Jiřího Ovčáčka začaly objevovat komentáře, které nijak nesouvisely s příspěvky mluvčího Hradu. Lidé si tu od té doby posílají recepty na koláče, vyměňují si roztomilé nebo zajímavé fotky zvířat, radí si ohledně zahradničení nebo si domlouvají rande. Vše odstartovala výzva muže, který si říká Jie. Ten v rozhovoru pro Aktuálně.cz mimo jiné přiznal, že není členem politické strany ani novinářem. Nejvíc se mu na Ovčáčkově Twitteru líbila diskuse o ideální marmeládě na palačinky nebo časy přílivu a odlivu.

Jak vás napadlo spustit pod twitterovým účtem prezidentova mluvčího lifestylový blog?

Už v minulosti jsem si všiml, že někteří lidé, například pan Rubeš ze Seznamu, dávali pod jeho příspěvky nesouvisející věci. Řekl jsem si, že to zkusím taky. Když už má člověk na Twitteru určitý dosah, lidé se o tom dozvědí. Když jsem viděl, že po dvou dnech měly nesouvisející bláboly úspěch, řekl jsem si, že by se z toho dala udělat masová akce. Pan mluvčí totiž s nikým nekomunikuje a chová se vzhledem ke své pozici naprosto neadekvátně. Proto si myslím, že bylo namístě přijít s nějakým happeningem. Ale rád bych dodal, že jsem nečekal, že se to chytne v takovém měřítku.

Proč myslíte, že se z nesouvisejících komentářů stal virální hit?

Jedna věc je, že si toho asi všimly významné osobnosti. A v lidech, kteří se pohybují na sociálních sítích, zřejmě byla nějaká frustrace z toho, jak se pan mluvčí chová, a chtějí mu to vrátit.

Jiří Ovčáček k vašemu happeningu uvedl, že je mu jedno, "že tupé nemyslící stádo spamuje jeho Twitter a FB". Napsal vám osobně zprávu, případně někdo ze zaměstnanců Hradu?

Ne ne, nikdo mi nepsal. Myslím si, že žádná reakce nepřijde. Mám pocit, že současná garnitura na Hradě na to reagovat nebude. Věci, co nemají rádi a nelíbí se jim, prostě ignorují.

A nemyslím si, že komentáře budou mít na pana Ovčáčka v dlouhodobějším měřítku nějaký efekt. Vzhledem k jeho reakci z toho asi úplně šťastný nebyl, ale nemyslím si, že by si zrušil účet. Kromě toho na internetu všechny akce časem utichnou nebo zvolní.

To, že tupé nemyslící stádo spamuje můj Twitter a FB, je mi jedno. Ale napadnout takto sociální sítě demokraticky zvoleného politika, aby normální lidé nemohli debatovat, to už je silná káva. Potvrzení, že Milion chvilek nenávisti ohrožuje svobodu v ČR. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 22, 2019

Podobné nesouvisející komentáře začali lidé přidávat také pod příspěvky Andreje Babiše. Koho dalšího byste si chtěl vzít na paškál?

Nechci to víc rozšiřovat nebo k tomu vyzývat, nechci dělat masivní kampaň. Viděl jsem, že pod profil pana premiéra na Facebooku přidávají lidé různé nesouvisející komentáře, ale vzhledem k tomu, že mu tam píše i mnoho jeho příznivců, pokud jsou to vůbec skuteční lidi, komentáře jsou mnohem víc rozmělněné. Zatímco u Ovčáčka ne.

Už jste kvůli svým aktivitám dostal od někoho ban?

V souvislosti s tímhle ne, ale z minulosti mám ban (zákaz vstupu na profil dotyčného, pozn. red.) od Tomia Okamury, od kardinála Duky a od pana Konvičky.

Myslíte si, že úspěch vašeho nápadu je dán i demonstracemi pořádanými organizací Milion chvilek pro demokracii?

Přemýšlel jsem o tom a možná to může souviset s tím, že jsou lidi naštvaní. Ale ve spojitosti s demonstracemi jsem akci neplánoval.

Jaký význam má vaše čínská přezdívka?

Účet jsem založil vloni, když se rozjela kauza kolem zmizení čínského podnikatele Jie Ťien-minga (poradce prezidenta Miloše Zemana pro ekonomické otázky byl ředitelem skupiny CEFC a kvůli podezření z hospodářské kriminality byl údajně v čínském vězení, pozn. red.). Říkal jsem si, že časem účet překlopím na nějaký jiný název, ale nakonec jsem se rozhodl, že jej ponechám.

Lidi pod příspěvky Jiřího Ovčáčka diskutují o receptech, tipech na výlety, vyměňují si roztomilé nebo zajímavé fotky zvířat, radí si ohledně zahradničení nebo se pokouší seznámit. Jaké je vaše nejoblíbenější téma?

Těžko říct, protože je toho tolik, že se v tom člověk ztrácí. Líbily se mi třeba časy přílivu a odlivu nebo když bývalý premiér Topolánek hledal rady, jak se zbavit zahradních škůdců. A taky se mi líbilo, když se řešilo, jaká je dobrá marmeláda na palačinky, to mi přišlo vtipné.

Pokud zájem o lifestylový blog pod příspěvky mluvčího Hradu opadne, budete zkoušet něco jiného?

Ne, nápad byl spontánní, moc jsem ho neplánoval. Na Twitter píšu, co mě více méně napadne. Času to moc nezabere, jen jsem si jeden večer napsal spoustu blbostí, o kterých bych mohl psát, a pak jsem je začal sázet do komentářů.

