Kolik stojí láska? První ukázka z dokumentu Virtuální přítelkyně ze zákulisí OnlyFans

OnlyFans je dnes jednou z nejrychleji rostoucích platforem. Po celém světě ji využívá přes 370 milionů lidí. Fanoušci si zde předplácejí exkluzivní, většinou erotický obsah. A právě tento fenomén inspiroval režisérku Barboru Chalupovou k natočení jejího nového filmu Virtuální přítelkyně.
"Stále více lidí dává přednost bezpečným virtuálním vztahům na internetu před těmi reálnými, složitými. OnlyFans modelky si dobře uvědomují, že iluzi vztahu, virtuální sex a intimitu lze nyní zpeněžit efektivněji než kdy dřív. Zajímalo mě, jak tento svět funguje. Jak vypadá jejich běžný den a jak taková práce člověka promění. Protagonistky filmu mě se štábem pustily opravdu blízko. Mohla jsem tak natočit věci, u kterých bych nikdy nečekala, že někdy budu stát s kamerou," říká režisérka Barbora Chalupová.
Nový devadesátiminutový dokument ukazuje příběhy tří žen a tři různé motivace k tomu, co dělají. Mapuje svět, kde se za touhu platí a soukromí streamuje.