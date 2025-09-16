Film

Kolik stojí láska? První ukázka z dokumentu Virtuální přítelkyně ze zákulisí OnlyFans

Režisérka oceňovaného dokumentu V síti Barbora Chalupová přichází s novým provokativním snímkem Virtuální přítelkyně. Ten sleduje tři ženy, které se snaží vydělávat tvorbou erotického obsahu na platformě OnlyFans. Otevírá tak dosud neprobádané téma spojené s internetovým fenoménem současnosti. Do českých kin film vstoupí v distribuci Aerofilms už 6. listopadu 2025.
Dokumentární snímek Virtuální přítelkyně budou česká kina uvádět od 6. listopadu 2025. | Video: Aerofilms

OnlyFans je dnes jednou z nejrychleji rostoucích platforem. Po celém světě ji využívá přes 370 milionů lidí. Fanoušci si zde předplácejí exkluzivní, většinou erotický obsah. A právě tento fenomén inspiroval režisérku Barboru Chalupovou k natočení jejího nového filmu Virtuální přítelkyně.

"Stále více lidí dává přednost bezpečným virtuálním vztahům na internetu před těmi reálnými, složitými. OnlyFans modelky si dobře uvědomují, že iluzi vztahu, virtuální sex a intimitu lze nyní zpeněžit efektivněji než kdy dřív. Zajímalo mě, jak tento svět funguje. Jak vypadá jejich běžný den a jak taková práce člověka promění. Protagonistky filmu mě se štábem pustily opravdu blízko. Mohla jsem tak natočit věci, u kterých bych nikdy nečekala, že někdy budu stát s kamerou," říká režisérka Barbora Chalupová.

Nový devadesátiminutový dokument ukazuje příběhy tří žen a tři různé motivace k tomu, co dělají. Mapuje svět, kde se za touhu platí a soukromí streamuje.

 
