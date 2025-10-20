Magazín

Ohnivé pozdravy Hallyeovy komety. Dnes v noci spadne až 20 meteorů za hodinu

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 11 minutami
Už dnes v noci, tedy z 20. na 21. října, dosáhne meteorický roj Orionidy svého maxima. A vypadá to, že podmínky by pozorovatelům mohly přát. Svým svitem totiž podívanou nebude rušit Měsíc a příznivá je také předpověď počasí. Pokud tedy vyrazíte mimo světla města, čeká vás nádherné kosmické divadlo.
Meteorický roj Orionidy.
Meteorický roj Orionidy. | Foto: Wikimedia Commons - Brocken Inaglory (CC BY-SA 3.0)

Orionidy patří k nejznámějším a nejpravidelnějším meteorickým rojům. Jejich mateřským tělesem je legendární Halleyova kometa, která kolem Slunce krouží zhruba jednou za 76 let. Při svých průletech za sebou zanechává mrak prachu a drobných úlomků. A právě tento proud naše planeta při svém oběhu každoročně protíná.

"Jsou to malé šutříky o průměru několika milimetrů. Do atmosféry vstupují rychlostí asi 66 kilometrů za sekundu," popisuje Pavol Habuda, člen Společnosti pro meziplanetární hmotu České astronomické společnosti, s tím, že patří k nejrychlejším meteorům vůbec.

Obrázek je vytvořen v programu Stellarium. Jupiter je nejjasnější objekt kolem. Radiant, ze kterého meteory zdánlivě vylétají, je označen kolečkem.
Obrázek je vytvořen v programu Stellarium. Jupiter je nejjasnější objekt kolem. Radiant, ze kterého meteory zdánlivě vylétají, je označen kolečkem. | Foto: Pavol Habuda

Extrémně rychlé meteory

Právě kvůli extrémní rychlosti, v přepočtu přes 237 tisíc kilometrů za hodinu, po nich často zůstává svítící stopa, takzvaný dosvit, který vytváří světelnou čáru na obloze. "Jde o světlo z chladnoucí atmosféry vzniklé za meteorem. Čím jasnější meteor, tím silnější stopa," vysvětluje Habuda. Oproti jiným rojům mají Orionidy více jasných meteorů, takže se při pozorování vyplatí trpělivost - odměnou pak bude působivá podívaná.  

Podmínky pro pozorování vypadají víc než příznivě. Maximum roje totiž připadá na nov, Měsíc tedy osvětlovat oblohu nebude, přehlédnout byste tak neměli ani ty nejslabší meteory. Nejlepší šance na pozorování se vám naskytne po půlnoci, kdy jich můžete za hodinu spatřit až okolo dvaceti. A přestože se největší aktivita očekává dnes, několik záblesků lze zahlédnout ještě týden po maximu.

Související

Šance, která se nebude opakovat. Jak a kdy na obloze najít kometu Lemmon

Kometa na hvězdné obloze v Rakousku

Až 20 meteorů za hodinu

Pro pozorování nepotřebujete žádné vybavení, stačí vám jen oči. Mějte ale na paměti, že plné přizpůsobení zraku na tmu trvá deset až třicet minut. "Nekoukejte do mobilu, to naruší vaši adaptaci na tmu. Používejte červené světlo, které je méně rušivé než ostatní barvy," doporučuje Habuda.

Orionidy jsou pátým nejsilnějším meteorickým rojem roku. Název dostaly podle souhvězdí Orion, ze kterého zdánlivě vylétávají. Zajímavostí je, že Halleyova kometa nám rozzářené pozdravy posílá hned dvakrát ročně, kromě podzimních Orionidů ještě v květnu ve formě roje Éta-Aquaridy.

Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Perseidy a polární záře (14. 8. 2024)

Video: CNN Prima News
 
Mohlo by vás zajímat

Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

Zemřel člen kapely Limp Bizkit. Ohrozí to její vystoupení na Rock for People?

Zemřel člen kapely Limp Bizkit. Ohrozí to její vystoupení na Rock for People?

KVÍZ: Bóbika či Jinej gang. Víte, v jakých reklamách zazněly legendární slogany?

KVÍZ: Bóbika či Jinej gang. Víte, v jakých reklamách zazněly legendární slogany?
Infografika

"Čelil jsem posměškům a hejtům," přiznává nejlepší český skateboardista Max Habanec

"Čelil jsem posměškům a hejtům," přiznává nejlepší český skateboardista Max Habanec
8 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah vesmír meteor lifestyle kometa měsíc astronomie

Právě se děje

Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Komentář: Měli komunisté jiný mozek?

před 1 minutou
"Je to drsný. Nejsem žádnej pohádkovej Honza." Řepka se u traileru k filmu rozbrečel

"Je to drsný. Nejsem žádnej pohádkovej Honza." Řepka se u traileru k filmu rozbrečel

Už za necelý měsíc vstoupí do kin dokumentární film režiséra Petra Větrovského s názvem Hříšník.
před 5 minutami

Vedením zoo Praha dočasně pověřila vedoucího odboru ochrany prostředí

Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Rozhodli o tom radní města. Současný šéf zoo Miroslav Bobek po…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 6 minutami
Babišův vzkaz z dovolené: Všechno jede, pro moje spolupracovníky peklo

ŽIVĚ
Babišův vzkaz z dovolené: Všechno jede, pro moje spolupracovníky peklo

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 7 minutami
"Klidně i kyvadlové rokování." Zelenskyj se nelichotivě vyjádřil o Budapešti

ŽIVĚ
"Klidně i kyvadlové rokování." Zelenskyj se nelichotivě vyjádřil o Budapešti

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 9 minutami
Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

Osmasedmdesátiletý zpěvák a skladatel Vladimír Mišík musel vzhledem k zdravotním problémům omezit své hudební aktivity.
před 11 minutami
Ohnivé pozdravy Hallyeovy komety. Dnes v noci spadne až 20 meteorů za hodinu

Ohnivé pozdravy Hallyeovy komety. Dnes v noci spadne až 20 meteorů za hodinu

Už dnes v noci dosáhne meteorický roj Orionidy svého maxima. Za hodinu by mohlo spadnout až 20 meteorů. Podmínky pro pozorování budou ideální.
Další zprávy