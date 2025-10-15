Magazín

Šance, která se nebude opakovat. Jak a kdy na obloze najít kometu Lemmon

ČTK Magazín ČTK, Magazín
před 1 hodinou
Na večerní obloze bude v následujících dnech možné spatřit jasnější kometu s označením C/2025 A6 Lemmon. Ve druhé polovině října se nejvíce přiblíží k Zemi a dosáhne maximální jasnosti. Na tmavé obloze daleko od měst by ji tak zkušení pozorovatelé mohli vidět i pouhým okem nebo s pomocí malého mysliveckého dalekohledu.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Reuters

Kometa Lemmon byla objevena 3. ledna 2025 v americké Arizoně. "Následná pozorování ukázala, že se jedná o dlouhoperiodickou kometu, která se ke Slunci vrátila po přibližně 1350 letech a díky gravitačním účinkům Slunce a velkých planet se její perioda zkrátí tak, že znovu přiletí za přibližně 1150 roků," řekl astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.

Související

Jednou za 1350 let. Kometu Lemmon spatřili naposled ve středověku, teď máme šanci my

Kometa Lemmon

Při současném návratu se nejvíce přiblíží k Zemi už příští týden, a to v úterý 21. října. Od Země ji bude dělit asi 89 milionů kilometrů, tedy přibližně dvoutřetinová vzdálenost Země od Slunce. Na obloze ji bude možné spatřit až do 8. listopadu a právě v tomto časovém úseku bude nejvýraznější.

"Počínaje dneškem se kometa dá čím dál lépe vyhlížet na večerní obloze nízko nad severozápadním obzorem. Napomoci může známé hvězdné uskupení Velký vůz, které je součástí souhvězdí Velké medvědice. Kometa se do 18. října pohybuje pod pomyslnou ojí nebeského vozu. V další dnech bude velmi nápomocná jasná hvězda Arcturus, na kterou pomyslně míří zaoblení oje Velkého vozu. Hvězda je vidět za soumraku nízko nad západo-severozápadním obzorem a kometa bude prolétat vysoko nad ní," uvedl Horálek.

Astronom pozorovatelům doporučuje, aby se vybavili malým dalekohledem, který pojme více světla než oko. "Kometa se přitom jeví jako mlhavá bezbarvá skvrnka s nápadným protažením směrem nahoru od obzoru," řekl Horálek.

Noční obloha v říjnu

Říjnová obloha nabídne řadu nebeských představení. Už na začátku měsíce, 7. října, se ukáže superúplněk, který se bude jevit o 14 % větší a o 30 % zářivější. Mezi 6. a 10. říjnem nás čeká každoroční meteorický roj Drakonidy, jehož maximum nastane v noci 8. října. Oblohu prozáří také meteorický roj Orionidy, který pochází z trosek Hallyeovy komety. Vrchol mimořádně jasných a rychle se pohybujících hvězd přijde 21. října. Kolem poloviny měsíce by se mohla ukázat také nedávno objevená kometa C/2025 R2 (SWAN), jejíž jasnost se může dostat na 7 magnitud.

Podstatná je podle něj i kvalita noční oblohy, protože z velkých měst prakticky kometu nelze spatřit kvůli světelnému znečištění. K pozorování je tedy třeba vybrat místo daleko od velkých měst, v řádu desítek kilometrů, kde se kometa proti kontrastní obloze bude dát snadno poznat. "Druhá podstatná věc je také její malá výška nad obzorem - k jejímu spatření je nezbytné místo s odkrytým severozápadním až západním obzorem. Ideální je tedy vyvýšené místo, kopec, případně hory," doplnil astronom.

Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Kometa na hvězdné obloze v Rakousku (15. 7. 2020)

Kometa na hvězdné obloze v Rakousku | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

V červnu na Rock for People v Hradci Králové vystoupí Gorillaz

V červnu na Rock for People v Hradci Králové vystoupí Gorillaz

Ďáblova bible: tajemná kniha jako válečná kořist, Švédové ji už nevrátili

Ďáblova bible: tajemná kniha jako válečná kořist, Švédové ji už nevrátili
Přehled

Jak uspět v dnešním chaosu? Autor bestselleru Konec prokrastinace vydává novou knihu

Jak uspět v dnešním chaosu? Autor bestselleru Konec prokrastinace vydává novou knihu

Začal Frankfurtský knižní veletrh. Čestným hostem jsou Filipíny, příští rok Česko

Začal Frankfurtský knižní veletrh. Čestným hostem jsou Filipíny, příští rok Česko
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle obloha kometa vesmír astronom astronomie pozorování

Právě se děje

Aktualizováno před 11 minutami
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

ŽIVĚ
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 40 minutami

Jágrovo požehnání funguje. Kia EV4 ochrání i zapomenuté cestující v zamčeném autě

Jágrovo požehnání funguje. Kia EV4 ochrání i zapomenuté cestující v zamčeném autě
Prohlédnout si 21 fotografií
před 41 minutami
"Nekončí, projevil dost sebekritiky." Angažmá Haška jako symbol fotbalového alibismu

"Nekončí, projevil dost sebekritiky." Angažmá Haška jako symbol fotbalového alibismu

Už od začátku svého angažmá Ivan Hašek bojoval s vysokými nároky i nedůvěrou veřejnosti.
před 48 minutami
"Vrchnostenský" verdikt. Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý

"Vrchnostenský" verdikt. Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý

Jihomoravský podnikatel František Fabičovic se svou žalobou neuspěl. Vadí mu, že se v území CHKO Soutok ocitly i jeho pozemky.
Aktualizováno před 56 minutami
Babiš: Vláda poruší zákon a způsobí škody, pokud nepředloží rozpočet

Babiš: Vláda poruší zákon a způsobí škody, pokud nepředloží rozpočet

Končící vláda Petra Fialy (ODS) poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh státního rozpočtu na příští rok.
před 1 hodinou
Šok v sídle Schumacherových. Soud začne rozplétat kauzu znásilnění ošetřovatelky

Šok v sídle Schumacherových. Soud začne rozplétat kauzu znásilnění ošetřovatelky

V sídle rodiny sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumachera ve švýcarském Glandu mělo dojít k vážnému činu.
před 1 hodinou
Šance, která se nebude opakovat. Jak a kdy na obloze najít kometu Lemmon

Šance, která se nebude opakovat. Jak a kdy na obloze najít kometu Lemmon

Na večerní obloze bude v následujících dnech možné spatřit kometu Lemmon
Další zprávy