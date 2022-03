Hlava na hlavě, fronty na medvědy i zmrzlinu. Zoo v Praze má rekordní návštěvnost

Pražská zoo o víkendu vstoupila do nové sezony s rekordní návštěvností, stály se fronty na vstup, zmrzlinu i pavilony. Po pandemických letech, kdy se chovatelé potýkali s omezeními, se od začátku roku přišlo do areálu podívat už přes 200 tisíc návštěvníků. Největší nápor byl v zoo o víkendu. Kromě českých rodin s dětmi zaplnili expozice také Ukrajinci.

Zoologická zahrada v Praze zahájila sezonu uplynulou sobotu. Slunečné počasí a vstup za symbolickou cenu pro Ukrajince nalákaly do areálu tisíce návštěvníků, už v poledne se číslo na počítadle přehouplo přes deset tisíc. Přestože finanční úlevu pro uprchlíky z Ukrajiny většina Čechů hodnotí jako vstřícný krok, najdou se i lidé, kteří pomoc kritizují.

"Neumíte si představit, co máme za maily a telefonáty. Někdo chce vstup pro české děti za korunu, že nás to 'nebude nic stát', pak se ozve vdovec, že by to měl mít taky za korunu, a nějaké paní zas vadí, že prohlídky pro ukrajinské děti avizujeme na webu v ukrajinštině," napsal na Twitteru ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Zoologická zahrada Ukrajině pomáhá i jiným způsobem. O víkendu areál navštívil ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis, který převzal šek zhruba na 250 tisíc korun na pomoc zoo ve městě Mykolajiv. Dalších tři a půl milionu korun Češi přispěli do veřejné sbírky na krmivo a veterinární potřeby, jež Praha posílá ukrajinským chovatelům zvířat.

I přes válečný konflikt na východě se nálada v Troji nesla v dobrém duchu. Do areálu zamířily celé rodiny včetně domácích mazlíčků. Podívejte se.