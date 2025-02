Každý čtvrtý Čech spí špatně. Většina se před usnutím dívá do mobilu, ukázal průzkum

Pouze 37 procent Čechů hodnotí svůj spánek jako dobrý, rovná čtvrtina vysloveně jako špatný. Zároveň se Češi v ložnici neobejdou bez mobilního telefonu, který před spaním používá 75 procent dotázaných. U mladých lidí do 24 let je to dokonce 94 procent. Ukázal to průzkum, ve které se zkoumal spánek a zvyky s ním spojené v 57 zemích světa včetně Česka.

Světlo z displejů může podle odborníků přispívat ke zhoršené kvalitě spánku. "Modré světlo z obrazovek narušuje produkci melatoninu, což posouvá spánek do pozdější doby a snižuje jeho kvalitu. Kromě toho hraje roli i mentální aktivita spojená s používáním mobilů, tabletů či počítačů, stejně jako vystavení se stresujícímu obsahu. Tyto technologie tak nejenže ovlivňují kvalitu spánku, ale často vedou i k jeho výraznému zkrácení," říká expertka na spánek docentka Jitka Bušková z Národního ústavu pro duševní zdraví. Související Vědkyně: Knedlo zelo s dvěma deci vám dobrý spánek nepřinese. Stačí k němu ale málo Švédská firma IKEA má kvalitní spánek jako hlavní téma roku, a proto si od společnosti GlobeScan nechala vypracovat průzkum na základě reprezentativního vzorku 1004 respondentů z Česka. Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že budík místo mobilního telefonu používá pro buzení jen 28 procent Čechů a jejich počet klesá s věkem. V kategorii 18 až 24 let to je pouze 12 procent. "Používání mobilu před spaním má většina z nás neodmyslitelně spojené s nastavením budíku na ráno. Často ale jen u nastavení budíku nezůstane a s mobilem v ruce strávíme v posteli daleko více času. Chceme proto lidi inspirovat, aby zkusili místo mobilu použít klasický budík bez displeje," říká František Šašek, manažer komunikace IKEA Česká republika. Šedesát procent Čechů spí v průměru sedm nebo více hodin. Hezké sny má alespoň několikrát měsíčně 54 procent z nich, zlé oproti tomu jen 32 procent. Z průzkumu vyplynula další zajímavá data o Češích a spánku. Podívejte se do galerie.