před 3 hodinami

Objevem roku se při udílení hudebních cen Vinyla stalo synth-popové trio Orient. Pořadatelé cen při čtvrtečním vyhlašování v Lucerna Music Baru uvedli, že žádný jiný projekt, který by promlouval k posluchačům napříč žánry a scénami, v tuzemsku minulý rok nevznikl. Za Desku roku kritici zvolili nahrávku These Semi Feelings, They Are Everywhere producenta dné. Počinem roku je brněnský festival Itch My Hahaha. Podívejte se na fotky Čestmíra Jíry z vyhlašování, během kterého zahráli Tomáš Palucha nebo kapela WWW.

autoři: Kultura, Čestmír Jíra