Přibývá obézních dětí. Jde o nemoc, kterou prakticky nelze bez odborné péče vyléčit

V Česku je přibližně čtvrtina dospělých obyvatel obézních, čímž patříme k nejhorším zemím v Evropské unii. Prognózy přitom naznačují, že by do roku 2030 mohlo být obézních až 35 procent dospělé populace. Je tedy nezpochybnitelné, že obezita představuje rostoucí zdravotní problém, se kterým si ale málokdo dokáže poradit úplně sám.

"Obezita není v žádném případě jen estetickým problémem, ale zvyšuje riziko mnoha civilizačních chorob, jako jsou například cukrovka, onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, astma, neplodnost, některé druhy rakoviny a mnoho dalších. Významně snižuje kvalitu a délku života, a to mimo jiné kvůli následkům na duševní zdraví, které přináší," vysvětluje doktorka Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono.

Obezita představuje významný zdravotně-ekonomický problém pro celou společnost. "Bohužel se jedná o závažnou nemoc, kterou je bez odborné pomoci prakticky nemožné vyléčit," dodává.

Základní příčinou obezity je nerovnováha mezi kaloriemi, které člověk přijímá, a kaloriemi, které spaluje. Mezi hlavní faktory proto patří nezdravá strava a nedostatek pohybu. V posledních desetiletích dochází k nárůstu konzumace potravin s vysokou energetickou hodnotou, které jsou bohaté na tuky a volné cukry. Spolu s tím se objevuje snížení fyzické aktivity. Lidé tráví dlouhé hodiny sezením v práci u počítače a doma u televize, jen málo času věnují sportu, chůzi nebo jinému pohybu.

Mezi další rizikové faktory pak patří i genetická výbava, některá onemocnění, jako je snížená funkce štítné žlázy nebo Cushingův syndrom, a psychologické faktory, například nadměrný stres. Svou roli hrají také sociální a ekonomické příčiny, jako je snadná dostupnost nezdravých potravin a vysoká cena těch kvalitních a nedostatečné vzdělání ohledně zdravého životního stylu. Nedostatek spánku pak zvyšuje hladinu hormonu ghrelinu, který podporuje hlad, a snižuje leptin, hormon sytosti.

Klíčová role prevence

Mnohým příčinám se však můžeme vyhnout pomocí prevence. Ta zahrnuje dodržování zásad zdravého životního stylu. Základem je vyvážená strava s dostatkem zeleniny, bílkovin a zdravých tuků a pravidelný pohyb, a to ideálně alespoň 30 minut pětkrát týdně.

Pomáhá také dostatek spánku, omezení návykových látek a stresu. Bohužel řešení sociálních a ekonomických faktorů vyžaduje spíše systémová řešení. Obezita je totiž výzvou, které čelíme nejen jako jednotlivci, ale i jako společnost. Kapacity obezitologů jsou nedostatečné, což vede k tomu, že není dostatek péče ani pro motivované pacienty.

Veřejnost má obvykle nízkou zdravotní gramotnost o tom, že je obezita nemoc a vyžaduje odbornou pomoc. Často nezná její rizikové faktory ani komplikace s obezitou spojené. Téma obezity bývá navíc zatěžkáno řadou tabu a stigmat. Systémové změny zahrnují také úpravu zdravotního systému, legislativy, školství, potravinového průmyslu i prostředí kolem nás. Je důležité, aby byl zdravý životní styl dostupný pro všechny, pro děti i dospělé, pro zástupce různých socioekonomických tříd.

Obezita narůstá i u dětí

Nejvíce znepokojující je nárůst obézních dětí. Obezita u nich má vážné důsledky pro zdraví a jejich celkový vývoj. V posledních desetiletích se počet dětí trpících obezitou rapidně zvyšuje, což se projevuje nejen v České republice, ale i na celosvětové úrovni. Obezita může ovlivnit také jejich psychické zdraví, jsou častěji vystaveny šikaně, mají nízké sebevědomí a vyšší riziko vzniku deprese.

Také k řešení obezity u dětí je klíčová prevence. Je důležité jednat co nejdříve a zajistit, aby děti měly zdravé návyky. Rodiče a školy by měli podporovat stravování bohaté na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny a bílkoviny. Děti by měly mít denně možnost se hýbat. A to nejen ve škole, ale také doma a ve svém volném čase. Důležitá je výchova k zdravým životním návykům už od raného věku. "Klíčovou roli v motivaci dětí k pohybu a zdravému stravování mají rodiče. Ti by měli být pro děti vzorem, pokud jde o zdravý životní styl," říká Kateřina Šédová.

"Pokud se obezita nezvládne včas, může vést k celoživotním zdravotním problémům. Prevence obezity by proto měla být prioritou, protože zdravé návyky vytvořené v dětství mohou mít pozitivní vliv na celý život dítěte," apeluje. Na boj proti dětské obezitě v České republice je zaměřen projekt BUĎ FIT 24, jehož cílem je pomoci dětem ve věku od 6 do 11 let, které mají nadváhu, dosáhnout zdravějšího životního stylu a snížit jejich BMI o 5 procent během jednoho roku.

Světový den obezity

Světový den obezity je globální iniciativou zaměřenou na osvětu o obezitě, prevenci a podpoře zdravého životního stylu. Každoročně připadá na 4. března. Cílem je zvýšit povědomí o zdravotních, sociálních a ekonomických dopadech obezity, boj proti stigmatizaci a vyvolání tlaku na politiky za účelem snahy o systémové změny, jako je například lepší dostupnost zdravých potravin a podpora pohybu.

"Obezita není ostuda, je to nemoc. Proto ji řešte včas, nebojte se o ní mluvit a poradit se s odborníkem. Obezita totiž může představovat skutečně celoživotní problém," dodává Šédová. Více informací o zdravém životním stylu i o nemocech, jejichž riziko obezita zvyšuje, najdete na webových stránkách Loono a v mobilní aplikaci Preventivka, která je ke stažení zcela zdarma pro iOS a Android.