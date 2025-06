Obávaný asteroid YR4: Země je v bezpečí, Měsíc takové štěstí mít nemusí

Astronomové stále nespouští oči z asteroidu 2024 YR4, který byl ještě před několika měsíci považován za hrozbu pro Zemi. Nové výpočty však ukazují, že se víc přiblíží k Měsíci, pravděpodobnost srážky s naším souputníkem vzrostla na 4,3 procenta.

Vypadá to jako relativně vzdálená budoucnost, ale 22. prosince 2032 se možná budou na obloze dít věci. K Zemi i Měsíci se přiblíží objekt pojmenovaný 2024 YR4.

Asteroid, který se nyní ponořil za Slunce a je tak mimo dohled pozemních dalekohledů, se ještě v květnu krátce objevil v záběru vesmírného dalekohledu Jamese Webba. Na základě získaných informací se proto týmu vedenému Andym Rivkinem z Laboratoře aplikované fyziky Johnse Hopkinse podařilo téměř o 20 procent upřesnit předpovědi, kde se asteroid bude 22. prosince 2032 nacházet. Pravděpodobnost srážky s Měsícem se tak zvýšila na 4,3 procenta.

"S tím, jak přicházejí data, je normální, že se pravděpodobnost nárazu vyvíjí," uvádí NASA v prohlášení na svých webových stránkách.

Na našem souputníkovi, který je pokryt krátery z jiných vesmírných srážek, by asteroid zanechal kráter o průměru 500 až 2000 metrů. Protože Měsíc nemá atmosféru, která by ho zbrzdila, náraz by nastal při rychlosti 50 tisíc kilometrů za hodinu. Exploze by tak byla 343krát silnější než po svržení atomové bomby na Hirošimu. "I kdyby ke srážce došlo, nezměnila by oběžnou dráhu Měsíce," doplňuje dále NASA.

Šedesátimetrový asteroid, kterému se přezdívá "zabiják měst", byl objevený loni 27. prosince pomocí dalekohledu ATLAS a hned si vysloužil mezinárodní pozornost. Byl totiž považován za asteroid s nejvyšším rizikem dopadu na Zemi, jaký kdy byl zaznamenán. Hrozba srážky s naší planetou byla v té době na 1,2, postupně však vzrostla až na 3,1 procenta. Po řadě zpřesňujících výpočtů a korekcí dráhy planetky, došlo nakonec ke snížení pravděpodobnosti na číslo tak nízké, že se prakticky rovná nule, konkrétně jde o 0,28 procenta. Astronomy přesto zajímá dál.

Asteroid je totiž klasifikován jako typ Apollo, to znamená, že jeho oběžná dráha pravidelně protíná oběžnou dráhu Země. Těsně kolem naší planety by tak měl prolétávat zhruba každé čtyři roky. Pro vědce se tak stává vynikajícím cílem pro budoucí mise k asteroidům. Na další pozorování asteroidu si však budou muset počkat až do roku 2028, kdy se na své oběžné dráze kolem Slunce vrátí do blízkosti Země.