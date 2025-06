Nový život pro plzeňskou papírnu. Podívejte se, jakou proměnou areál projde

Areál bývalé Piettovy papírny v plzeňské čtvrti Slovany čeká zásadní proměna. Místo s historií sahající až do roku 1870 se stane jádrem moderní obytné zóny, ve které vznikne spousta atraktivních bytových jednotek. To však není všechno. Lukrativní projekt "Nová papírna" totiž nabídne také záchranu a nové využití cenných historických budov. Na co se mohou těšit Plzeňané i návštěvníci města?

"Do roku 2032 zde vznikne v devíti etapách celkem 1700 bytových jednotek. Současně s novou výstavbou bude probíhat konverze památkově chráněných objektů staré papírny," uvedl Patrik Novák, prokurista a hlavní architekt developerské společnosti BC Real, která je místním garantem a manažerem Nové papírny. Developery areál zaujal především svou polohou. Papírna ve čtvrti Slovany totiž stojí na místě, které kombinuje vše, co moderní městské bydlení potřebuje - klid, přírodu i blízkost centra. Budoucí obyvatelé si tak užijí výhled do zeleně, procházky v parku či kolem přilehlé řeky Radbuzy a snadno a rychle si vyřídí nutné pochůzky. Související Továrníka nezlomila krádež ani věznice. Mácovu fabriku dnes oživují jeho pravnoučata 17 fotografií Pestrá historie, zásadní kroky a nový start Továrna zažila největší rozmach po roce 1878, kdy ji koupili bratři Piettové z Alsaska. Do Plzně přinesli nejen zkušenosti s výrobou papíru, ale i technické inovace. Výroba v areálu pokračovala i po znárodnění, postupně se však omezovala, až v roce 2005 zcela ustala. Areál pak sloužil především jako sklad a prostor pro drobnou výrobu. Opravdová změna přišla až s rokem 2022, kdy započala revitalizace, i když první významnější krok směrem k novému životu továrny přišel už v roce 2012. V tomto roce zde vzniklo Kulturní centrum Papírna - dnes dobře zavedené místo pro mezioborovou kulturu a společenské dění. Podle tvůrců je pro papírnu zásadní konverze a rekonstrukce, stejně jako je význam papírny zásadní pro město jako takové. "Investoři se velmi často snaží vše rekonstruovat do dokonalé podoby, imitovat nové, ale je to kontraproduktivní. Podle mě se nejlépe cítíme v místech s určitou patinou, historií, příběhem. V zákoutích historie provázaných se současností. A o tom celý projekt konverze bloků, potažmo Nové Papírny je," říká Jiří Zábran, autor návrhu přestavby a hlavní architekt z ateliéru PRO-STORY, který na projektu spolupracuje s Josefem Houškou, Terezou Novou, Kateřinou Maškovou, Jakubem Sýkorou, Michalem Bartošem a dalšími speciality. Propojení, piazzetty a zachování provozů Revitalizace historického areálu počítá s propojením parku, náplavky a nových obytných domů. "Jednou z klíčových deviz areálu je blízkost řeky a Papírenského parku, který projde kompletní rekonstrukcí. Naší prvotní myšlenkou bylo propojení parku a náplavky pomocí širokých ulic," vysvětluje Zábran. V srdci čtvrti vznikne nové náměstí mezi dvěma historickými budovami - Kotelna a Varna. Vnitrobloky nabídnou prostor pro předzahrádky, kulturní akce, volnočasové aktivity nebo cyklostojany. "Využíváme vzniklé vnitrobloky jako piazzetty pro možný kulturní program, umístění předzahrádek, volnočasové využití, parkování pro cyklisty a podobně," dodává Zábran. Papírna není jen místem pro bydlení, ale i pro služby. Plán počítá se zachováním stávajících provozů, doplněných o nové obchody, parkovací dům nebo gastro provozy. "Využitelnost staré papírny reaguje na plánované rezidenční budovy Nové papírny a jejich potřebu oblasti občanské vybavenosti," doplňuje Novák. Budovy budou očištěny od nevhodných přístaveb a doplněny o nové architektonické prvky, které respektují industriální charakter areálu. "Pro blok Varny jsme zvolili pilovitý motiv zastřešení, který jednak vychází z industriálního výrazu areálu a zároveň nám umožňuje vhodně propojit výškově nesourodé objekty," říká Zábran. Ekologie a oživlý brownfield Projekt je postaven na reálných principech ekologie a úspory energie. Počítá s instalací fotovoltaických panelů, rozdělením objektů do teplotních zón, efektivním větráním a využitím dešťové vody. "Citlivě pracujeme s dešťovou vodou, která je nedílnou součástí celého ekosystému vnějších ploch areálu," uzavírá architekt Zábran. Nová papírna je návratem města k sobě samému - spojuje industriální minulost s potřebami současnosti a ukazuje, že i brownfield může být místem, kde to znovu žije. Ve středu 11. června od 18:00 se v Café Papírna uskuteční veřejná debata o budoucnosti areálu, které se ujme Karel Zoch (Magistrát města Plzně, vedoucí odboru památkové péče), Patrik Novák a Tomáš Strnádek (BC Real, zástupci developera), Tereza Vojtěšková (rekonstrukce pivovaru Světovar, TechTower), Jiří Zábran (ateliér PRO-STORY) a architekti revitalizace. Po prezentacích následuje otevřená diskuse, které se účastní i pamětníci provozu bývalé papírny.