Továrníka nezlomila krádež ani věznice. Mácovu fabriku dnes oživují jeho pravnoučata

Ukázka z deníků

Nový rok. 1916.

Aby náš regiment nezapřel věčné svoje chodění světem hned na Nový rok ráno jsme se dali na pochod směrem k Višegradu. Do večera dorazili jsme jako obyčejně hodně unavení všichni, protože bláto po silnici stěžuje chůzi. Celý den jsme šli proti proudu řeky. Nad řekou zdvíhají se strmé skály, do kterých silnice jest vtesaná a jež jsou nad silnicí šikmo nakloněny.

V některých místech i tunelem prochází, který však není vyzděný jako u dráhy, ale jen skálou proražený v níž zejí pukliny, tak že jest obava, aby se nám to na hlavu nesesypalo. To by pak bylo mnoho zdraví v novém roce… Skály jsou různého kamene a tak jest na ně krásný pohled. Jedny žluté, druhé červené, jiné modré a tmavo zelené. Takových skal jsem dosud neviděl.

Řeka je v těchto místech o něco širší než v Brně, v některých místech jest plná velkých balvanů, o něž se voda tříští a dělá krásné peřeje, zvláště v těch místech, kde teče hodně z kopce. Krajina krásná, ale nám krásně není. Dokud jdeme ještě to ujde, ale sotva přijdeme na místo tu hned nám křičení a nadávání připomíná, že tu není vhodné nechat se unášet romantičností krajiny, ale že mnohem místnější by bylo zastřelit se a tím udělat konec románu.

Večer, než jsme se dostali na místo, bylo sedm hodin a menáž již nevařili. Dostali jsme každý konzervu a černou kávu. To byl náš první den v roce.

1. 1. 1916. Vladislav Máca, Srbsko, C. a k. Reservni telegrafní oddělení č. 50.

Srbsko. 23. duben 1916. Hod boží, velikonoční.

Ráno jsme šli všichni do kaple. Potom jsme se dopoledne "bavili" oškrábáváním plísně z preclíků, které nám došly v balíku. Je to takový rozdil! Doma máme koláče čerstvé a ani to nikomu nepřijde, je to samo sebou takto na velikonoční svátky. Zde ale máme plesnivé preclíky, staré přes 50 dní."

259. den, kdy jsem narukoval. 165. den v poli… Vladislav Máca, Vojenské deníky.